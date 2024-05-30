فردوس عبد الحميد: أسماء أبو اليزيد نجمة مهمة وليها مستقبل كبير

كشفت الفنانة فردوس عبد الحميد، خلال مداخلة هانفية في أحد البرامج الشهيرة، العديد من الأسرار الفنية، إضافة إلى سبب فشل مسلسل الضاحك الباكي.

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، أن مسلسل "ليلة القبض على فاطمة تعلبة"، لاقى على نجاح كبير وقت عرضه عبر التلفزيون، لأنه من الأعمال الجيدة والناججه ووقت عرضه كانت المحلات والمنازل تشاهد العمل، وأيضا مسلسل "عصفور المجال" حقق نجاح غير عادي لأن تلك المسلسلات كانت تقدم قضايا تهم المجتمع.

وتابعت الفنانة فردوس عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2،: "العمل الناجح كان بيتحس أيام زمان غير وقتنا الحالي التريند المزيف والكلام اللي في بعض الأحيان مصطنع.. ساعات بنشوف على السوشيال ميديا أن في مسلسل فلان مكسر الدنيا وهو مش مكسر الدنيا ولا حاجه ومفيش حد شافه".

فردوس عبد الحميد : فشل مسلسل الضاحك الباكي ليس بسبب أخطاء تاريخية

وأشارت فردوس، إلى أن عدم نجاح مسلسل "الضاحك الباكي"، ليس بسبب أخطاء تاريخية ولكن العمل الفني يحتاج لعدة عناصر أهمها هو الإنتاج، لكن الإنتاج لم يكن على مستوى العمل لأنه تاريخي ويحتاج لإنتاج ضخم لكي يليق بالعمل نفسه، فالخطأ الوحيد في المسلسل هو الإنتاج وكان هناك تقصير من حيث الملابس وتفاصيل كثيرة لابد أن تكن موجودة.

وأردفت فردوس عبد الحميد، أن الفنانة أسماء أبو اليزيد سوف تكون نجمة مهمة وهي رائعة وقدمت مسلسل "صلة رحم" خلال دراما رمضان الماضي 2024، والنص جيد وجريء جدا والنهاية كانت واقعة للغاية وأيضا مسلسل جودر للنجم ياسر جلال أعجبني للغاية.

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.