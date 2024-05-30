الجامعة العربية تثمن قرار توسيع دائرة الاعتراف العالمي والغربي بالدولة الفلسطينية المستقلة

استقبلت السيدة الوزير مفوض رانيا اوراغ، مديرة إدارة أوروبا والتعاون العربي الاوروبي بقطاع الشؤون السياسية الدولية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري وفداً يضم أعضاء مجموعة عمل المشرقالمغرب لمجلس الاتحاد الأوروبي برئاسة السيدة المستشارة/Ewa Nilsson، وذلك خلال زيارة الوفد الحالية لجمهورية مصر العربية.



وثمنت السيدة رانيا اوراغ في مستهل الاجتماع إعلان كل من ايرلندا والنرويج واسبانيا اعترافهم رسمياً بالدولة الفلسطينية بوصفها خطوة هامة تعكس مدى الحرص الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقه الشرعي في الحياة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما رحبت بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية القاضي بإلزام إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات مشيرة الى ان عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها الدولية.



وأكدت السيدة رانيا أوراغ على أهمية استثمار حالة الزخم الدولي الراهنة لتوسيع دائرة الاعتراف العالمي والغربي بالدولة الفلسطينية المستقلة، والمضي قدماً بشكل جماعي نحو تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد والأمثل لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني وتجنيب المنطقة والعالم ويلات الحرب وتباعتها، مشيرة في هذا السياق الى سلسلة الاجتماعات العربية الأخيرة التي شارك فيها الأمين العام في بروكسل والتي دعا خلالها الى عقد مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين.



كما تطرق اللقاء الى مجمل التطورات الراهنة على الساحتين العربية والدولية بصدد القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الى مناقشة سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجانبين العربي والأوروبي، والتطلع الى دفعه الى آفاق أكثر رحابة عن طريق استئناف تنفيذ الأنشطة المشتركة وبلورة المزيد من المقترحات لتوطيد التعاون بين الجانبين