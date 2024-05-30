القبض على عنصر شديد الخطورة بحوزته اربى جى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة - محكوم عليه فى 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصه متخذًا من دائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه.



بإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على (قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف - 3 بنادق آلية – 6 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة "ربع نقل")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى سياق آخر المشدد 10 سنوات لمتهمين بضرب شاب حتى الموت بمصر القديمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بضرب شاب حتى الموت، في مصر القديمة، بالسجن المشدد 10سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشارحمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين وطارق محمد أبو عبيدة وخالد عبدالغفار وأمانة سر محمد طه.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين ضربا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، و لم يقصدوا قتله لإجباره على الاعتراف بالسرقة، وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي، حتى سقط على الأرض قاطع النفس وفارق الحياة على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى سياق اخر تمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة الدقهلية، منذ قليل من انتشال جثمان جديد من داخل مياه شواطئ جمصة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا حادث الغرق مجموعة من الشباب فى منطقة 15 مايو إلى 5 ضحايا، حيث تم انتشال جثمانى لشابين آخرين، وذلك بعد انتشال جثمانى بالأمس، وانتشال جثمان جديد منذ قليل.

وشهدت شواطئ مدينة جمصة بالأمس غرق مجموعة من الشباب الأصدقاء، مقيمين مدينة بلقاس، اضافة إلى غرق بعض أبناء الصعيد الذين حاولوا انقاذ الشباب من الغرق، وتمكنوا من انقاذ شابين منهم، فيما تم انتشال جثمانى شابين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى جمصة، تحت تصرف النيابة العامة.

كان قد تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة جمصة، بغرق شابين، وانتشال جثمانهما عن طريق فرق الإنقاذ، ونقلهما إلى مسشتفى جمصة.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع نزول مجموعه من الشباب وعددهم 6 إلى المياه، وتم انقاذ شابين وغرق اثنين آخرين وهما: أحمد بدر السيد يوسف، 16 عاما، مقيم الدمايرة، مركز بلقاس، صالح مشالى السيد صالح 16 عاما، مقيم نفس العنوان.

وبتكثيف الجهود وتمشيط المياه، تمكنت فرق الانقاذ من انتشال جثمانين آخرين وهما: عبدالله أمجد منير محمود، 18 عاما، بلقاس، محمود على زهران علي، مركز ابانوب 30 عاما، ومنذ قليل تم انتشال جثمان جديد لشخص يدعى ابراهيم شعبان زهران علي، 28 عاما، مقيم اسيوط، ليصل عدد ما تم انتشالهم حتى الآن إلى 5 حالات.

تم نقل الجثامين عبر سيارات الإسعاف، ووضعهما ثلاجة حفظ الموتي، بمستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.