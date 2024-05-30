إقبال وتفاعل جماهيري في تكريم القومي للمسرح لاسم عمار الشريعي.. صور

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ حفل موسيقي غنائي لتكريم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ مساء أمس الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠٢٤م، بالمسرح القومي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

وحضر الاحتفالية، عائلة الراحل عمار الشريعي، والإعلامية القديرة إيناس جوهر، والإعلامية الكبيرة منى الشاذلي، والأستاذة الدكتورة نهلة إمام- مستشار وزيرة الثقافة للتراث الغير مادي، والفنان القدير محمد أبو داود، والشاعر الكبير محمد بهجت.



بدأ الحفل بدعوة الفنان إيهاب فهمي الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء رفح، والجندي المصري شهيد الوطن.



ثم تحدثت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي؛ عن الراحل عمار الشريعي؛ مؤكدة أن الحضور الكبير اليوم لهذه الاحتفالية داخل هذا الصرح العظيم (المسرح القومي) يؤكد أن عمار الشريعي باق وحاضر رغم الغياب، كما أن حب الجمهور للشريعي يورثونه لأبنائهم جيلا بعد جيل.



كما توجه الفنان إيهاب فهمي- رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ بالشكر والتقدير لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني؛ والمخرج الكبير خالد جلال- رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي؛ لحرصهما على استمرارية إقامة هذا الاحتفال الشهري لتكريم رموز ورواد الفن المصري، من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وأكد فهمي، على أنه كان حريصا على تكريم اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي داخل هذا الصرح التنويري الكبير، نظرا لقيمة وقامة الشريعي الفنية، وأن هذا الحضور الهائل لتكريم اسم الراحل عمار الشريعي؛ يشير إلى كم تأثير إبداع هذا الفنان داخلنا جميعا، واستطرد إيهاب فهمي قائلا: أعتذر لكل الجمهور الذي حضر اليوم إلى المسرح القومي لحضور هذا التكريم، ولم يستطيع الدخول، حرصا على سلامتهم جميعا، فالمسرح القومي اليوم كما ترونه كامل العدد.

وفي نهاية كلمته شكر إيهاب فهمي؛ فرقة "أعز الناس" للموسيقى والغناء، وكافة العاملين بالمسرح القومي، وكذلك العاملين بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، لمشاركتهم جميعا في إقامة هذا الاحتفالية.



وتضمن برنامج الحفل الذي أحياه فرقة أعز الناس بقيادة المايسترو د. ماجد سرور، بمشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بمشاركة الفنان الكبير علي الحجار، المطرب الكبير هشام عباس، الفنانة إيمان عبد الغني، ومطربي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية: الفنان أحمد محسن، والفنانة هند عمر، وعازفة الفلوت بالمركز؛ الفنانة رانيا عمر.



واختتم الحفل بإهداء الفنان إيهاب فهمي؛ لأسرة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي (الإعلامية الكبيرة ميرفت القفاص- أرملة الراحل عمار الشريعي، ونجله مراد الشريعي) درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل عمار الشريعي.