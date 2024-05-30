محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق جسر مصرف محلة مرحوم.

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أعمال الرصف والتطوير بطريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بقرية محلة مركز طنطا بطول 400م، حيث تم الانتهاء من تشغيل طبقه الأساس بكامل طول القطاع كما تم تأسيس التربه اسفل قطاع التوسعة؛ ليتحمل الأحمال المرورية المتوقعة فى أماكن انتظار السيارات وجارى تشغيل طبقه الأساس بها.

وعلى صعيد اخر تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش محلة منوف والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15 م بجانب الكورنيش بعرض 3 م والجانب الاخر 1.5م و تغطية المسقه المجاورة للطريق بطول 1300م منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى تركيب أعمدة ديكورية لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش