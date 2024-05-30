ضبط 141كيلو لحوم فاسدة بمطاعم شهيرة بزفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً،بمركز ومدينة زفتى ،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة ضبط 141كيلو و 550جرام لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمي بمطاعم شهيرة و تحرير ٥٩ محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيرة

قامت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين بتحرير ٤ محاضر الاول 45كيلو رنجه+28كيلو سمك ماكريل بدون بيانات واشتباه صلاحية بثلاجة تبريد بزفتى

المحضر الثانى 11كيلو دواجن كامله وصدور

واوراك+1.8سجق+3.75 لحمه مفرومه غير صالحة للاستهلاك الادمى بمحل شهير بزفتى

المحضر الثالث 22كيلو لحمة جاموس بالعظم مذبوحة خارج السلخانة بزفتى المحضر الرابع 30كيلو لحمة مفرومة بدون بيانات اشتباة صلاحية بقرية نهطاى مركز زفتى.

وحررت مديرية الصحة بالغربية، 14 محضر مخالفة القرار 96 عدم وجود اشتراطات صحية وعدد 16 محضر مخالفة القرار 97 عدم حمل شهادة صحية، وتحرير ٦ محاضر عدم إعلان عن أسعار .

وقامت هيئة سلامة الغذاء، بتحرير عدد 16 محضر نقص اشتراطات صحية عدد 4 محاضر اعدام 12 كيلو زيت هالك وعصائر منتهية الصلاحية وبن وبسكويت وعبوات كاتشب و عبوات سحلب وزبادى وتونة منتهية الصلاحية.

وقدم المحافظ، الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية استعدادا لعيد الأضحى المبارك و للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية، بالمواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .