"نقابة الصيادلة" تجدد بروتوكول التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

جددت نقابة الصيادلة العامة اليوم بروتوكول التعاون مع الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية، إذ تضمن البروتوكول تقديم الأكاديمية لبرامج دراسية متخصصة في إدارة الأعمال التي تدعمها تقنية‏ SAS طبقا للمعايير الدولية الخاصة بالتحول الرقمي وتحليل البيانات.

ويأتي ذلك استمرارا لسعت نقابة الصيادلة العامة الدائم لدعم التعليم الصيدلي وحرصها على رفع كفاءة أعضائها لمواجهة التحديات الراهنة والحصول على فرص عمل أفضل.

تقدم الأكاديمية للصيادلة برامج دراسية للدكتوراة المهنية في إدارة الأعمال DBA، إضافة إلى الماجستير المهني في إدارة الأعمال MBA وذلك بمنح جزئية مميزة مع تقديم تسهيلات في السداد لأعضاء نقابة الصيادلة.

جدير بالذكر أن كافة شهادات الأكاديمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ويحصل خريجو البرنامج مع انتهاء دراستهم على شهادتين وهم شهادة الأكاديمية & وشهادة من SAS.

كما ستقدم الأكاديمية دورات مجانية بواسطة خبراء واستشاريين لأعضاء نقابة الصيادلة لتطوير الكوادر الطبية في التخصصات التالية: (إدارة الأعمال، التحول الرقمي، تحليل البيانات، التسويق.

إدارة المشروعات، ادرأه المخاطر، ريادة الأعمال وتطوير المشروعات وصادراتها ، التحول الرقمي ودورة المؤثر على المؤسسات، تطبيقات بحوث العمليات في الإدارة).

وقال الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إن الأكاديمية إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية وهي غير حكومية وغير ربحية تقدم خدمات لكل القطاعات من خلال متخصصين في الماجستيرالمهنى والدكتوراة المهنية.

وأضاف أن البرامج التي تقدمها الأكاديمية تهيأ الدارس إلى العمل فورا في التخصصات المختلفة، نظرا لطبيعة الدراسة العلمية التطبيقية التي تقدمها الأكاديمية لخريجيها منذ 37 عاما، إذ أصبح خريجو الأكاديمية وزراء، ومحافظين، ورؤساء بنوك ورؤساء لكبرى الشركات، ومديرين في كافة القطاعات بمجالات عملهم، حيث تمنح الأكاديمية مهارات يرغب أصحاب العمل رؤياها في السير الذاتية للعاملين، ففي العام الماضي كان يوجد أكثر من 197 ألف وظيفة تتطلب الحصول على الدورات التى تقدمها الأكاديمية.

وأشار إلى أهمية الماجستيرالمهنى والدكتوراة المهنية للصيادلة ليتمكنوا من إدارة الصيدليات بشكل أفضل، ومساعدتهم في تولي مناصب إدارية في الشركات والمستشفيات، وتهيئتهم للإدارة والتسويق بصفة عامة.