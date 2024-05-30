غزة عار في جبين الانسانية

مجازر ومحارق يواجهها الشعب الفلسطيني وكأنها جهنم على الأرض، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وخلالها نفذت قوات الاحتلال جميع أشكال التعذيب وعمليات الإبادة لأهالي غزة، ورغم الاتهامات الدولية والعقوبات تواصل إسرائيل جرائمها حتى اليوم.

ارتفاع اعداد الشهداء

وارتفعت حصيلة القتلى اليوم الخميس في قطاع غزة إلى 36224 شخصا، و81777 إصابة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، وارتكب منذ صباح اليوم 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 53 شهيدا و357 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

محرقة الخيام

لاتزال مقاطع فيديو مجزرة محرقة الخيام التي نفذها جيش الاحتلال يوم 27 مايو، والمشاهد القاسية للقتلى وجثث الأطفال مقطوعى الرأس تملأ صفحات السوشيال ميديا، حيث خلفت عدد كبير من الشهداء والمصابين، وسط صمت عالمي اكتفي بالتنديد .

محمد الضيف يوجه رسالة لإسرائيل

وجه قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف أبو خالد والمطلوب الأول لإسرائيل، رسالة في مقطع صوتي، لإسرائيل: أنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه أباؤهم.

وقال لأهالي فلسطين: يا راس مالنا، قدمتم للمقاومة فلزات الأكباد يا صناع التاريخ، سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى، نعاهدكم أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله، مقبلين غير مدبرين

وأشار: إلى قيادات العدو وجمهوره أيها الغرباء عن أرضنا لقد عجز أبائكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتماءتهم لفكرة الصهيونية، عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا، فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه ابائهم وستكون نهايتكم وزوال كيان وكنسكم عن أرضنا هي غنيمة.

وأكد الضيف: أن وعد ربنا الذي لن يتأخر عنكم بإذن الله ولتلتحم الرايات وتتوحد كل الرايات وتتوحد كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لغاية واحدة وهي تحرير فلسطين واعادتها لحكم الإسلام وموعدنا وإياكم ساحات المسجد الأقصى، محررا مطهرا بإذن الله تعالى وما ذلك على الله بعزيز، أخوكم محمد الضيف.

الاحتلال يتسبب في بتر أعضاء سيدة فلسطينة

وفاء جرار أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 49، اعتقلها الاحتلال من منزلها في جنين الأسبوع الماضي وأصيبت بجروح خلال عملية نقلها تسببت في بتر ساقيها.

وأهمل الاحتلال جراحها مما أدى لبتر ساقيها، فقرروا إلى إطلاق سراحها.

قرار العدل الدولية

ورغم قرار محكمة العدل بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على رفح، وفتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، لم تنفذ إسرائيل القرار، بل واستمرت في حرب الإبادة والمجازر، وتم الدفع بلواء جديد لينضم إلى 5 أخرى متوغلة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في خطوة لتوسيع العملية العسكرية.

والعدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، إلا أن جيش الاحتلال لا يعترف بالقوانين والأعراف الدولية.