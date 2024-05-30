صحة الفيوم تنظم تدريب للعاملين على تكنولوجيا المعلومات

نظم مركز تدريب وتكنولوجيا المعلومات بالفيوم، بقيادة محمود طه عبد الرحمن مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم، وبإشراف الدكتور احمد محمد الموانئ المشرف على مركز المعلومات تدريبا لـ15 من العاملين بمراكز المعلومات بالمديرية والمستشفيات، والإدارات الصحية على اساسيات الشبكات، وذلك برعاية الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم و اللواء المهندس الدكتور اشرف محمد عبد العليم -مساعد الدكتور خالد عبد الغفار- وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى وتحت اشراف المهندسة رانيا فوزى القائم باعمال مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بوزارة الصحة والسكان، والمهندس أشرف طلعت مدير ادارة الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة، وتنفيذا لرؤية مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بتنفيذ الدورات التدريبية بالفروع التابعة للمركز.

وتناول التدريب موضوعات تعريف الشبكات وفوائدها -انواع الشبكات -مشاركة البيانات - البروتوكولات المستخدمة -الحوسبة السحابية -انواع الكابلات -OSI موديل.

واستمر التدريب لمدة 5 ايام بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم، وانتهت الدورة بعقد اختبار للمتدربين .

مرور على المستشفى المركزى بسنورس

وفى وقت سابق قام اليوم الدكتورسامح العشاوى-وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمرور على مستشفى سنورس المركزي و4 وحدات رعاية اولية بمركزي سنورس والفيوم يرافقه هاله احمد النحاس - مدير ادارة التمريض والدكتور مروان دياب - عضو مكتب الدعم الفني.

بدأت جولة وكيل الوزارة المفاجئه بالمرور على مستشفى سنورس المركزي فى حضور الدكتور محمد سيد -مدير المستشفى و تفقد غرفه الاستقبال والطوارئ وانعاش القلب والرئتين وعيادة الجفاف وعيادة النسا واثنى على استشاري النسا الموجودة بالعيادة كما تفقد عيادة الباطنة والعيادات الخارجية والاشعة والعلاج الطبيعي والمعمل والعمليات وعناية الاطفال والحضانات وايضا الكلى الصناعي و اثنى على رئيس القسم الدكتورياسر ابو سعاد وعلى حسن سير العمل بالكلى الصناعى ،كما تفقد قسم الرمد الجديد و لاحظ وصول الاسانسير الخاص بمبنى الكلى وجاري تركيبه خلال شهر.

وأكد العشماوى، على ضرورة الالتزام بالبصمة والزى الرسمى وكارت التعريف كما طالب فريق الجودة بالمستشفى بعمل تدريب للاطباء على سياسات العمل بالاستقبال والعناية المركزة، وتابع تجهيز المعمل البكتيريولوجي بالمستشفى.

وتوجه الى مركز رعاية الطفل وتفقد عيادة تنظيم الأسرة والعيادة الخارجية وتابع معدل استهلاك الوسائل كما ناقش التمريض في التطعيمات الروتينية.

وحرص على تفقد الوحدة الصحية بقرية بيهمو، والصيدلية وعيادة الاسنان وطب الاسرة وغرفة التطعيمات والمعمل والاستقبال والطوارئ وغرفة الملفات، ولاحظ وجود بعض الاجهزة المعطلة فأمر بالتواصل مع مدير الإدارة الصحية لاصلاحها.

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