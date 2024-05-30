سفير اليابان بمصر يزور جامعة الدلتا التكنولوجية

استقبل الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية وفدًا من سفارة اليابان بمصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي مع الجامعة في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية المُشتركة، والاستفادة من التجربة اليابانية في المجال التقني والتكنولوجي.

ضم الوفد أوكا هيروشى سفير اليابان بمصر، وهارا ماساشي سكرتير اول سفارة اليابان بمصر، والدكتورة فوكامي ناوكي، وساتو تومونور.

سعي جامعة الدلتا التكنولوجية ربط أواصر التعاون الدولي

ورحب الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بالضيوف وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة والتي تهدف إلى بحث سبل تعزيز بين الجانبين، حيث تسعى الجامعة لربط أواصر التعاون الدولي من خلال الإتفاقيات والشراكات، والتي تُحقق رسالة الجامعة وأهدافها المُتمثلة في التنمية والابتكار والإبداع والتميز والبحث والتدريب، وتوطين الخبرات والتقنيات العلمية الحديثة، وتمكين خريجيها من امتلاك المهارات اللازمة للإلتحاق بسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الجامعة لدورها المحلي والدولي في مجال تعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا.

خلال فعاليات الزيارة تم مناقشة توفير فرص جديدة للتعلم والتدريب، فضلًا عن تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير وإنشاء برامج تعليمية وتكنولوجية وإجراء مشروعات مُشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الإستعانة بطلاب الجامعة فى المشروعات اليابانية الصناعية الكبرى.

وقدًم رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية عرضًا تعريفيًا عن الجامعة، وبرامجها الدراسية، وتجهيزاتها، وأهميتها لسوق العمل، فضلاً عن الخدمات التي تُقدمها الجامعة لطلابها، بالإضافة الى حرص الجامعة على دعم ورعاية الطلاب وتنمية الفكر الإبداعي لديهم، والإستفادة من أفكارهم وتطويرها وتسويق مخرجات الجامعة الإبداعية من خلال إنشاء نادي العلوم والتكنولوجيا ومركز ريادة الأعمال بالجامعة،مشيرًا الى افتتاح الجامعة لمركز التطوير المهنى بالتعاون مع الجامعة الأمريكية والهيئة الأمريكية للتنمية الدولية؛لتوفير فرص تدريبية ومهنية لطلابها والوصول الى رواد الأعمال وبناء بيئة ايجابية تدعمهم وتنمى قدراتهم وتحسن نتائجهم.

وتفقد أوكا هيروشى عدد من مشروعات تخرج الطلاب التى تستهدف حل المشكلات المجتمعية وتوطين الصناعة المصرية، وتعزيز قدراتهم فى مجال ريادة الأعمال والتفكير الإبتكارى،بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠،وابدى اعجابه بمستوى مشروعات الطلاب.

تفقد وفد الزيارة المعامل الموجودة بالجامعة ،وأشادوا بالتجهيزات التكنولوجية والتقنية لها، وما تُقدمه الجامعة من خدمات للطلاب ،وكذلك ابدوا سعادتهم بما وجدوه من امكانيات بالجامعة وطلابها.

حضر فاعليات الزيارة الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور ابراهيم طنطاوى مدير التعاون الدولى بالجامعة،الدكتور خالد خضر وكيل الكلية لشئون الخدمات والتدريب، الدكتورة اميمة ندا رئيس برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، الدكتور عمرو عبدالهادى رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور حمدى قطب رئيس برنامج التبريد والتكييف، وعدد من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

جدير بالذكر أن جامعة الدلتا التكنولوجية تسعى لتخريج مُتخصصين في علوم التكنولوجيا لمواكبة مُتطلبات واحتياجات سوق العمل، من خلال تقديم برامج تكنولوجية متميزة، وتهيئة بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التاهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى، وتضم ستة برامج تكنولوجية وهي برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، وتكنولوجيا الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، وتكنولوجيا التبريد والتكييف.