ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وتحرير محاضر ضد الجزارين بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، عدة حملات على الأسواق والجزارين والمطاعم بالتعاون مع إدارة تموين مركز سنورس.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية، والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.

تحرير 7 محاضر ضد الجزارين للذبح خارج المجازر الحكومية بالفيوم

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمطاعم بمدينة سنورس للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة والحية بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت الحملة من ضبط عدد 7 جزارين لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية ومخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن، كما تم ضبط 11 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على اللحوم وتحرير عدد 7 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حياتهم.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة سنورس، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محال الجزارة و بيع اللحوم والرنجة والفسيخ والسردين ، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم قد نفذت العديد من الحملات الرقابية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى والوحدات المحلية بالقرى والمراكز، شملت عدد من قرى المحافظة تم خلالها متابعة المجازر والسلخانات للوقوف على جاهزيتها استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى المرور على الجزارين ومحلات بيع اللحوم للتأكيد على الإلتزام بالأسعار والذبح داخل المجازر الحكومية.