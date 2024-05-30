نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد امتحانات كلية التجارة

قام الدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية بكلية التجارة؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات، رافقة خلال الجولة الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتور هانى محاريق القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وحرص نائب رئيس الجامعة، على تفقد أعمال الامتحانات بالكلية، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات وتوفير كافة أشكال الدعم للطلاب، لتوفير البيئة الملائمة لإجراء اختباراتهم بسهولة ويسر، مشدداً على ضرورة انهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات أولا بأول وإعلان النتائج أولا بأول فور انتهاء الاختبارات.

خلال جولته أجرى نائب رئيس الجامعة، حوارا وديا مع الطلاب، للتأكد من حسن سير أعمال الامتحانات دون أي مشكلات أو معوقات، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق.