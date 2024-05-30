على مدار يومين..

التقى وفد مصر للطيران بكبرى وكلاء السياحة والسفر ومنها Spring Tour و FanmeiAir International Service وكذا ممثلى إدارات عدد من المطارات لبحث سبل التعاون المختلفة وفتح مجالات عمل متنوعة داخل السوق الصينية، وذلك فى ختام فعاليات بورصة السفر الصيني ITB China.

متحف شنغهاي لدراسة آليات التنسيق بين الجانبين و المجلس الأعلى للأثار

وشهد الجناح عقد اجتماع مع إدارة متحف شنغهاي لدراسة آليات التنسيق بين الجانبين و المجلس الأعلى للأثار لنقل عدد من الآثار المصرية لعرضها في متحف شنغهاي في شهر يوليو القادم.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر للطيران وشركة GZL International Travel Service والتي تعد من أكبر وكلاء السياحة والسفر فى الصين.

و تم إجراء قرعة علنية داخل جناح مصر للطيران للفوز بتذكرتي سفر ونماذج طائرات والتي لاقت إقبالا كبيرا من زوار الجناح.

لقاءات واجتماعات مكثفة في جناح مصر للطيران ببورصة السفر الصيني ITB China

لقاءات واجتماعات مكثفة في جناح مصر للطيران ببورصة السفر الصيني ITB China

لقاءات واجتماعات مكثفة في جناح مصر للطيران ببورصة السفر الصيني ITB China

لقاءات واجتماعات مكثفة في جناح مصر للطيران ببورصة السفر الصيني ITB China

لقاءات واجتماعات مكثفة في جناح مصر للطيران ببورصة السفر الصيني ITB China

لقاءات واجتماعات مكثفة في جناح مصر للطيران ببورصة السفر الصيني ITB China

لقاءات واجتماعات مكثفة في جناح مصر للطيران ببورصة السفر الصيني ITB China

لقاءات واجتماعات مكثفة في جناح مصر للطيران ببورصة السفر الصيني ITB China

لقاءات واجتماعات مكثفة في جناح مصر للطيران ببورصة السفر الصيني ITB China

لقاءات واجتماعات مكثفة في جناح مصر للطيران ببورصة السفر الصيني ITB China

لقاءات واجتماعات مكثفة في جناح مصر للطيران ببورصة السفر الصيني ITB China

لقاءات واجتماعات مكثفة في جناح مصر للطيران ببورصة السفر الصيني ITB China