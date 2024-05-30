الخميس 30 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس برلمان سلوفينيا: سنعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية الثلاثاء

علم فلسطين
علم فلسطين

يصوت البرلمان السلوفيني، الثلاثاء المقبل، على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، بعدما أقدمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج على هذه الخطوة، على ما أعلنت رئيسة البرلمان أورسكا كلاكوكار زوبانكيتش.

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي في ليوبليانا، الخميس، أنه "من المقرر عقد الجلسة الثلاثاء، اعتبارا من الساعة 16,00 (14,00 بتوقيت غرينتش).

وكانت الحكومة أحالت المرسوم في وقت سابق ليوافق عليه البرلمان، الأمر الذي يشكل تسريعا للآلية التي كان يفترض إنهاؤها بحلول منتصف يونيو.

والموافقة على المرسوم تتطلب غالبية بسيطة، علما أن ائتلاف اليسار الوسط الحاكم يتمتع بـ51 مقعدا من أصل 90 في البرلمان.

 

وقال رئيس الوزراء الليبرالي، روبرت غولوب، "إنها رسالة سلام. نعتقد أن الوقت حان للعالم أجمع ليوحد جهوده نحو حل (وفق مبدأ) الدولتين يجلب السلام إلى الشرق الأوسط".

 

في الوقت نفسه، رفع العلم الفلسطيني على مقر الحكومة في العاصمة.

 

وأملت إسرائيل، الخميس، أن "يرفض" برلمان سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين.

ويؤيد نحو 60% من مواطني سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطينية في مقابل معارضة 20%، بحسب استطلاع أجري في نيسان/أبريل، وشمل عينة من 600 مواطن ونشرت نتائجه صحيفة "دنيفنيك".

 

واعترفت إسبانيا وأيرلندا، العضوان في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج، الثلاثاء، رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط، بحسب الدول الثلاث.

 

وأثارت هذه الخطوة غضب السلطات الإسرائيلية.

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