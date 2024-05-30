المنيا تنظم ندوات لرفع الوعي ودعم وتمكين المرأة

واصل مسؤولي وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا ، عقد الندوات التوعوية لدعم تمكين المرأة المنياوية ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرفع الوعى بين المواطنين ودعم وتمكين المرأة وتنمية الأسرة المصرية.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة ، عدداً من الندوات التوعوية والتثقيفية ، تناولت مختلف الموضوعات والقضايا الهامة الهادفة.

من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء على ، مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا، انه تم تنظيم تدريب بعنوان " الإرتقاء بمستوى الأداء الوظيفي " لمديري وحدات تكافؤ الفرص والمسؤوليات بالقرى ، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ، حيث تناول التدريب بعض المحاور الأساسية ، منها، ( الإبداع للقائد ـ ما هي القيادة ـ صفات القائد ـ الفرق بين القائد والمدير ـ كيفية بناء وتعاون فريق العمل) وذلك بحضور " ٨٥ " قيادي و مدير.

وأضافت "الزهراء" انه تم تنفيذ ندوة بعنوان" صحة المرأة وأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى " بقاعة مركز ومدينة ملوى وذلك بالتنسيق مع مؤسسة بهية وشركة القناة للسكر، حيث تم إلقاء الضوء على صحة المرأة ، وأهمية الإكتشاف المبكر لسرطان الثدي ، والفحص الذاتي للسيدات ، من خلال نخبة متخصصة من " مؤسسة بهية " للحفاظ على صحتهن، ووسائل الوقاية منه ومعالجته بالمجان ، للحد من انتشاره داخل المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للتوعية بشأنه ، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر، حيث يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين السيدات ، ويساهم الكشف المُبكر عنه في ارتفاع نسب الشفاء منه بشكل سريع.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، تنظم وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا ، سلسلة من الندوات عن " أهمية ذبح الأضاحي داخل المجزر " في إطار التنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ، وإدارتها بمختلف المراكز ، والوحدات الفرعية على مستوى المدن والقرى ، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، وذلك خلال الفترة من ٢٦ مايو إلى ٣ يونيو ٢٠٢٤ ٠