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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا تنظم ندوات لرفع الوعي ودعم وتمكين المرأة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

واصل مسؤولي وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا ، عقد الندوات التوعوية لدعم تمكين المرأة المنياوية ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرفع الوعى بين المواطنين ودعم وتمكين المرأة وتنمية الأسرة المصرية.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة ، عدداً من الندوات التوعوية والتثقيفية ، تناولت مختلف الموضوعات والقضايا الهامة الهادفة.

 من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء على ، مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا، انه تم تنظيم تدريب بعنوان " الإرتقاء بمستوى الأداء الوظيفي " لمديري وحدات تكافؤ الفرص والمسؤوليات بالقرى ، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ، حيث تناول التدريب بعض المحاور الأساسية ، منها، ( الإبداع للقائد ـ ما هي القيادة ـ صفات القائد ـ الفرق بين القائد والمدير ـ كيفية بناء وتعاون فريق العمل) وذلك بحضور " ٨٥ " قيادي و مدير.

وأضافت "الزهراء" انه تم تنفيذ ندوة بعنوان" صحة المرأة وأهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى " بقاعة مركز ومدينة ملوى وذلك بالتنسيق مع مؤسسة بهية وشركة القناة للسكر، حيث تم إلقاء الضوء على صحة المرأة ، وأهمية الإكتشاف المبكر لسرطان الثدي ، والفحص الذاتي للسيدات ، من خلال نخبة متخصصة من " مؤسسة بهية " للحفاظ على صحتهن، ووسائل الوقاية منه ومعالجته بالمجان ، للحد من انتشاره داخل المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للتوعية بشأنه  ، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر، حيث يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين السيدات ، ويساهم الكشف المُبكر عنه في ارتفاع نسب الشفاء منه بشكل سريع.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، تنظم وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا ، سلسلة من الندوات عن " أهمية ذبح الأضاحي داخل المجزر " في إطار التنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ، وإدارتها بمختلف المراكز ، والوحدات الفرعية على مستوى المدن والقرى ، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، وذلك خلال الفترة من ٢٦ مايو إلى ٣ يونيو ٢٠٢٤ ٠

الجريدة الورقية