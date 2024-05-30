هاني أمان: نجاح خطة إدارة "الشرقية للدخان" لتعظيم عوائد المساهمين في ظل الظروف الصعبة

نمو مبيعات وأرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2024

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني-أكبر منتج للتبغ في مصر- اعتماد مجلس الإدارة نتائج الأعمال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024، وحققت الشركة صافي إيرادات/مبيعات بلغت 5.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث (الفترة من يناير إلى مارس) من السنة المالية 2023/2024 بنسبة نمو سنوي 25%، وربع سنوي 20%، وبلغ مجمل الربح 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو ربع سنوي 29%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 26%، وربع سنوي 28%، وزاد هامش صافي الربح إلى 39% مقارنة بنسبة 37% في الربع الثاني.



وبالنسبة لأداء الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2024، حققت الشرقية إيسترن كومباني صافي إيرادات/مبيعات بلغت 13.7 مليار جنيه، وبلغ مجمل الربح 5 مليارات جنيه، كما حققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 5.2 مليار جنيه، وزاد هامش صافي الربح إلى 38% خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024.



وأكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن تحقيق الشركة صافي إيرادات خلال الربع الثالث المنتهي في مارس 2024 بقيمة 5.8 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 25%، وربع سنوي 20% جاءت نتيجة الزيادة في أحجام مبيعات قطاع السجائر المحلية بنسبة نمو 8% على أساس ربع سنوي- والتي تمثل 94% من إجمالي الإيرادات- كما ارتفع مجمل الربح ليصل إلى 2.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث بنسبة نمو ربع سنوي 29%، وزاد هامش مجمل الربح إلى 40% مقارنة بـ37% في الربع الثاني مما يشير إلى نجاح خطة الإدارة في تعظيم العائد للمساهمين مع زيادة حجم المعروض من منتجات السجائر.



يذكر أن الشركة الشرقية إيسترن كومباني، قد تقدمت للبورصة المصرية بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.3 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 770 مليون جنيه، موزعة على 770 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد تمويلًا من حساب الاحتياطي النظامي وفقًا للقوائم المالية للشركة في ديسمبر عام ٢٠٢٣.



يذكر أن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية.