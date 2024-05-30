لقاءات أدبية وورش فنية لإكتشاف الموهوبين بثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة الفرعية.

وفي السياق، يواصل نادي أدب قصر ثقافة الفيوم اللقاء الأسبوعي لورش الاستماع والمناقشة في شعر العامية، بمكتبة الفيوم العامة شارك فيها كل من رئيس النادي الشاعر عبد الكريم عبد الحميد، والروائي محمد جمال الدين.

بدأت الورشة بقصيدة بعنوان (أمي) للشاعر خالد رمضان، ناقشها الشاعر عبد الكريم مشيرا إلى جماليات الصور الشعرية والموسيقي، وعلى الشاعر ألا يقيد نفسه في تردد كلمات متشابهة، ثم طرح نماذج من أبيات شعر الأبنودي، موضحا مدى الجمال ف الصور، والموسيقى التي تجذب المستمع وتؤكد المعنى، أعقبه الروائي محمد جمال الدين الذي ناقش أيضا نماذج من شعر الأبنودي.

ورشة حكي لقصة الأصدقاء الثلاثة بفرع ثقافة الفيوم

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة حكي لقصة الأصدقاء الثلاثة للكاتب عبد الحميد عبد المقصود، نفذتها مها مصطفى مسئولة النشاط بالفترة المسائية، وتدور القصة حول الصداقة وقيمة الصديق ومساعدة الأصدقاء ووقوفهم بجانب بعض ضد المخاطر، تلاها اكتشاف مواهب الرواد في الغناء والإلقاء والإنشاد.

وشهدت المكتبة أيضا ورشة حول مسرح الطفل للمخرج عيد عثمان، وتستمر يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، فيما تواصل مكتبة مطرطارس ورش تحسين الخط العربي، ضمن أنشطة المكتبة الصيفية، تدريب أحمد محمد الخولي، بينما عقدت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورش حكى لتشجيع الأطفال على القراءة وحكى القصص بدأت الورشة بحكي قصة السمكة المغرورة وقصة ابتسم ولا تيأس أدارتها رضا محمد عبدالوهاب وهند عبدالتواب أمناء مكتبة الطفل، وتم اختيار قصص مناسبة للفئة العمرية للأطفال وقام كل طفل بحكي القصة والدروس المستفادة منها، وتم حكى قصة اللبن المسكوب وقصة الكتكوت المدهش وقصة الزرافة المغرورة وغيرها من القصص إشراف هناء حسن فرج مسئول مكتبة الطفل.

جاء ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.