رئيس مركز ابوقرقاص يتفقد سيارة "مهنتك مستقبلك"

واصل المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، جولاته المكوكية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع رئيس المركز، سير العمل بالسيارة المتنقلة مهنتك مستقبلك ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بالعمل على توفير حياة كريمة للمرأة والشباب، واستثمار طاقاتهم في الإنتاج، وذلك من خلال الإهتمام بتدريب وتأهيل الفتيات والشباب ، وصقل المواهب والحرف المختلفة وتنمية المهارات؛ للحصول على نتائج أفضل في مجال العمل.

من جانبه تابع حامد فخري رئيس مركز أبوقرقاص، سير العمل بالسيارة المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" بقرية أبيوها ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتدريب الشباب والفتيات على أعمال ، الخياطة ، والسباكة ، والخراطة ، كمرحلة أولى وثانية ، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ، لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية .

وأوضح رئيس المركز، أن المبادرة تستهدف ، تدريب الفتيات على مهن الخياطة والتفصيل لمدة شهر، وللشباب التدريب على أعمال السباكة والكهرباء والتركيبات لمدة ٢٥ يوما مجاناً، كما يتم التدريب دورياً لمدة ٣ شهور، مع الاشتراط على المتدرب إجادة القراءة والكتابة ، وألا يقل السن عن ١٨ سنة ، ولفت إلى أن التدريب يجري من خلال نخبة من المتخصصين ، كما يحصل المتدرب على شهادة من وزارة القوي العاملة ، وجوائز عينية في نهاية التدريب ، وذلك في إطار توفير مشروعات للمرأة المعيلة والشباب ، بالتعاون مع الجهات المختلفة والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، لتحقيق التنمية الإقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.

وحرص رئيس المركز، على الإلتقاء بالسيدات المشاركة في الدورة التدريبية على الخياطة ، واستمع إلى تجربتهم في الحصول على الدورة التدريبية ، وامكانية استغلالها في فتح مشروع صغير ، كما أشاد بجودة المنتجات المصنعة المعروضة.