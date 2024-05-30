عصام صاصا يبرر عودته للغناء.. «عليا أقساط ومستني قضاء ربنا»

يستأنف عصام صاصا، مغني المهرجانات، نشاطه الغنائي، بعد توقف أكثر من أسبوعين على خلفية حادثة دهسه لرجل أعلى الطريق الدائري مما أدى لوفاته في الحال.

حاول عصام صاصا، يبرر سبب قرار عودته للغناء، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب:" بسم الله الرحمن الرحيم.. ربنا وحده يعلم أنا بكتب الكلام دا وأنا عامل إزاى وفيا إيه ".

وأضاف «صاصا»، قائلًا:"أنا بقالي أكتر من شهر قاعد من غير شغل، ومعنديش أي حاجة أعملها غير إني قاعد وما باليد حيلة، ومستني قضاء ربنا سبحانه وتعالي ومحدش هيفهم أو هيحس بالموضوع غيري".

واستكمل منشوره، قائلًا:"أنا مطلعتش أتكلمت وعدت وزدت في الموضوع كتير، ومحدش شافني حتى بفيديو قولت أي كلمة خالص، لكن أنا عندي شغلي وعندي عقود التزامات لما أعملها وأخلصها يا إما هدخل في قصة تانية أنا مش قدها وشرط جزائي، أنا هنزل شغلي وهشتغل لأني مش بإيدي أي حاجة غير إني أعمل كده، أنا عندي أمي وعندي أخويا وعندي مراتي وابني وفرقة فيها أكتر من 35 شخص في رقبتي، أنا شاب لسه ببدأ حياتي ولسه بقول يا رب ".

عصام صاصا

عصام صاصا

وتابع:" مصاريف البيت والأقساط والحاجات دي كلها اللي إنتو متعرفوش عنها حاجة مين اللي هيدفعها أنا طالع أتكلم لأن ما باليد حيلة غير إنكم لازم تفهموا إن كل اللي بتسمعوه مش صح، الفلوس والقصور والعربيات كل ده مش صح، وحال الناس اللي شغالين معايا كل دول حالهم واقف بسببي، أنا كل دول ليهم بيوت وعيال ودنيا تانية خالص".

واختتم عصام صاصا، قائلًا" أنا عارف ومتأكد إن ربنا مش هيورينا الشر ومش هيوريني أي حاجة وحشة ده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالي وأنا راضي بكل حاجة ومش هقول غير الحمدلله على كل شيء والحمدلله واللي ربنا كاتبهولي هشوفه.. سواء خير أو شر محتاج من كل الناس اللي بتحبني تدعيلي من قلبها بجد أنا عمري ما كنت شخص مؤذي وعمري ما كنت شخص وحش مع حد.. ربنا كبير.. وحشتوني أوي يا أحلى جمهور في الدنيا ".

عصام صاصا

عصام صاصا.. أزمة جديدة تلاحقه بسبب المخدرات وقرار بالضبط والإحضار

وكانت جهات التحقيقات أصدرت قرارًا بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعدما تسبب في وفاة شاب أعلى دائري المنيب بعدما صدمه بسيارته ما جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

عصام صاصا

عصام صاصا يخرج عن صمته بعدما أزهق روحًا أعلى الدائري:

خرج المطرب الشعبي عصام صاصا، عن صمته بعد إخلاء سبيله بسبب حادث سير وقع الإثنين الماضي أعلى دائري المنيب الذي أدى إلى وفاة شاب خلال عبور الكوبري.

وكتب عصام صاصا، عبر خاصية (الإستوري) بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، قائلًا: "الحمد له على قضاء ربنا اللهم لا اعتراض، ربنا يرحم الراجل اللي أنا هفضل شايل ذنبه طول عمري، بس ربنا شاهد على اللي حصل ومحدش هيحس باللي أنا شوفته وعيشته الساعات اللي فاتت.

عصام صاصا

وأضاف عصام صاصا، قائلًا: "ربنا يصبر أهله ويرحمه وشكرًا لكل أخواتي اللي سألوا عليا وشكرًا لكل الناس اللي دافعت عن عصام وعارفة إن عصام عمره ما يأذي حد بس ده قضاء ربنا ".

وتابع “صاصا”: أنا طبعًا ليا حق الرد بس أنا فعلًا تعبان جدًا واللي أنا فيه مش سهل، ياريت تقدروا ده ولما أحس إني بقيت أحسن شوية، هوضح كل حاجة.

عصام صاصا

وجه المطرب الشعبي عصام صاصا، رسالة لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب إخلاء سبيله بعدما دهس شاب أعلى كوبري الدائري ما جعله يفارق الحياة .

وكتب عصام صاصا عبر حسابه بـ “فيسبوك”: "كل اللي بيحبوني واللي مبيحبونيش واللي شمتانين فيا يركزوا في الكلام ده، طبعا الحمد لله على كل حال وكل اللي يجيبه ربنا خير، بس ليه الناس شايفاني وحش؟ ربنا اللي يعلم أنا الموضوع ده مأثر فيا قد إيه ويا رب ما حد يتحط في ربع الموقف اللي أنا فيه".

وتابع عصام صاصا: ربنا يرحم الراجل اللي أنا شايل ذنبه، وشكله مبيفارقش عيني من ساعة اللي حصل، ويصبر أهله، بس فيه حاجات محدش يعرفها لازم أطلع أوضحها بس أنا مش قادر أحكي حاجة دلوقتي من التعب اللي أنا فيه.

تفاصيل حادثة عصام صاصا أعلى الدائري:

قررت نيابة العمرانية إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا، لإدانته بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية بالجيزة بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه صباح باكر على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات وتسليم المتهم لقسم الشرطة لتنفيذ القرار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن عصام صاصا كان يقود السيارة بسرعة ما بين 70 لـ80 كم/س، وأنه جارٍ مراجعة الإدارة العامة للمرور في سرعة الطريق المقررة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على سرعة السيارة.