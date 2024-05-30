3 مرشحين يتقدمون بأوراقهم في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة الإيرانية

أعلن المتحدث باسم مقر الانتخابات في إيران محسن إسلامي، اليوم الخميس، أن ثلاثة مرشحين تقدموا رسميا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الإيرانية، مؤكدا استيفاءهم الشروط المطلوبة للترشح.

وقال إسلامي، في تصريحات صحفية: "حتى الآن، 3 مرشحين فقط من إجمالي عدد الأشخاص الذين قدموا وثائق التسجيل يتمتعون بالخصائص المناسبة وتم تأكيد تسجيلهم".

وفتحت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يونيو المقبل.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي صباح اليوم الخميس، أن عملية تسجيل المرشحين سوف تستمر لمدة 5 أيام اعتبارا من اليوم، مبينا "أن المرشحين المؤهلين لديهم 15 يوما للإعلان عن خططهم الانتخابية".

ومن ثم سيراجع مجلس صيانة الدستور مؤهلات المسجلين في الفترة من 4 إلى 10 يونيو، وفي اليوم التالي، سيتم نشر أسماء المرشحين للانتخابات.

وسيبدأ الرئيس الجديد عمله اعتباراً من يوليو 2024 ويستمر حتى عام 2028.

ويتولى حاليا النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب القائم بأعمال الرئيس بعد أن لقي الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 مايو الجاري، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد.