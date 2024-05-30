عاجل
عاجل.. قوات الاحتلال تنسحب من جنين ومخيمها ورفح خارج نطاق الخدمة
الخميس 30 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

3 مرشحين يتقدمون بأوراقهم في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة الإيرانية

إيران
إيران

أعلن المتحدث باسم مقر الانتخابات في إيران محسن إسلامي، اليوم الخميس، أن ثلاثة مرشحين تقدموا رسميا بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الإيرانية، مؤكدا استيفاءهم الشروط المطلوبة للترشح.

وقال إسلامي، في تصريحات صحفية: "حتى الآن، 3 مرشحين فقط من إجمالي عدد الأشخاص الذين قدموا وثائق التسجيل يتمتعون بالخصائص المناسبة وتم تأكيد تسجيلهم".

وفتحت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يونيو المقبل.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي صباح اليوم الخميس، أن عملية تسجيل المرشحين سوف تستمر لمدة 5 أيام اعتبارا من اليوم، مبينا "أن المرشحين المؤهلين لديهم 15 يوما للإعلان عن خططهم الانتخابية".

ومن ثم سيراجع مجلس صيانة الدستور مؤهلات المسجلين في الفترة من 4 إلى 10 يونيو، وفي اليوم التالي، سيتم نشر أسماء المرشحين للانتخابات.

وسيبدأ الرئيس الجديد عمله اعتباراً من يوليو 2024 ويستمر حتى عام 2028.

ويتولى حاليا النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب القائم بأعمال الرئيس بعد أن لقي الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 مايو الجاري، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد.

 

مواد متعلقة

خامنئي يلتقي الأسد في طهران ويتحدث عن الهوية السورية

بيان عربي صيني يدعو مجلس الأمن لتبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة

الوجبات السريعة تتحول لرفاهية بعد حالة التضخم في الولايات المتحدة

زيلينسكي يعتزم زيارة السعودية لحشد الدعم قبل المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا

ماكرون يضع شرطًا للاعتراف بدولة فلسطين

الموساد يتهم إيران بالوقوف وراء الهجمات على سفارتي إسرائيل في السويد وبلجيكا

محرك طائرة يشفط شخصًا في مطار أمستردام الدولي

فرض رسوم من دول الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الروسية
الجريدة الورقية