دور الـ 32 للكأس .. المصري يُنهي الشوط الأول متقدمًا على جمهورية شبين

أنهى فريق المصري البورسعيدي ، الشوط الأول من مواجهة جمهورية شببين الجارية بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية متقدمًا بهدف من دون رد.





ويلتقي الفريقان لحساب دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

جاء هدف المصري في الدقيقة 30 عبر لاعبه ميدو جابر.



ويمثل الفريق البورسعيدي في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى : محمود جاد.

خط الدفاع : كريم العراقى، محمد دبش، محمد طارق، حسين السيد

الوسط : دغموم، محمود حمادة، عمرو موسى

خط الهجوم : فخر الدين، ميدو جابر، صلاح محسن .



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من ..

“عصام ثروت، إسلام عطية، عمرو سعداوي، وسمير فكري، ويوسف الجوهري، وأحمد شرف، وأمادوا باه، وإيزي إيميكا”.