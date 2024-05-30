«الكسافا».. محصول واعد للأمن الغذائي في مصر

أظهرت نتائج بحثية حديثة نُفذت على مدار عامين نجاح زراعة الكسافا في مصر، ليُطلق عليه لقب "محصول القرن الواحد والعشرين". يتميز الكسافا بقدرته العالية على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، واحتياجاته المحدودة من الأسمدة، مما يجعله خيارًا جذابًا للمزارعين والمستثمرين.

الكسافا محصولًا غير تقليدي

يُعد الكسافا محصولًا غير تقليدي، ولديه القدرة على لعب دور هام في تعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل التغيرات المناخية الراهنة، ويمكن زراعته في الأراضي المستصلحة والهامشية دون منافسة القمح كمحصول غذائي استراتيجي.

ركّز البرنامج البحثي على عدة محاور رئيسية:

توفير الشتلات وزراعتها: تم توفير شتلات الكسافا للمزارعين وتقديم إرشادات حول زراعتها.

الندوات الإرشادية: عقدت ندوات تعريفية للتعريف بالمحصول واحتياجاته البيئية والسمادية المختلفة.

الإكثار: تمّت دراسة طرق الإكثار المختلفة، سواء الخضري بالعقلة أو من خلال زراعة الأنسجة، وذلك للوصول إلى أفضل إنتاجية وأعلى جودة للدقيق والمنتجات الثانوية، مثل النشا.

دمج المرأة الريفية: تم تدريب عدد من السيدات على الطرق المثلى للحصول على الدقيق والنشا من الكسافا، بهدف تمكينهن من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

التسويق: تم التعاون مع شركة طيبة للمنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين لتسويق منتجات الكسافا محليًا ودوليًا.

يُقدم الكسافا حلولًا واعدة لتوفير الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة مع مقاومته لظروف المناخ القاسية واحتياجاته الزراعية المنخفضة.

فوائد الكسافا: