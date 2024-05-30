نائب رئيس الجامعة اليابانية يزور جامعة المنصورة لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، وبرفقته وفد يضم الدكتور أحمد يحيي عبيد عميد كلية الأعمال الدولية والإنسانيات، والدكتور أحمد رموزي مدير برامج الفن والتصميم بالجامعة المصرية اليابانية والإعلامي مصطفى المنشاوي مسئول شئون الإعلام والاتصال المؤسسى بالجامعة فى حضور الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف بدوي عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وإقامة تعاون مشترك بين الجامعات مشيرا الى أهمية التعاون بين جامعة المنصورة والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، معربا عن تفاؤله بهذه الشراكة التي ستساهم بشكل كبير في تطوير أبحاث الجامعة في مجال التكنولوجيا.

صرح الدكتور سامح ندا، أن خلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين في مجال الهندسة وبرامج الفنون والتصميمات.

أضاف نائب رئيس الجامعة، أن النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة المصرية اليابانية، يعتمد على “التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار” والذي يرتكز على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، موضحا ان الجامعة تولى اهتماما بدعم الابتكار والابداع لدى الطلاب ، ودعم ريادة الاعمال .

وأشار إلى أن الجامعة تؤهل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والاقليمى والدولى موضحا ان عدد من خريجي الجامعة المصرية اليابانية قد التحقوا بوظائف مرموقة في شركات كبرى فى مصر واليابان .

خلال الزيارة قام وفد الجامعة المصرية اليابانية بعقد لقائين مع عميد كلية الهندسة وعميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، وزيارة عدد من المراكز البحثية بالجامعة