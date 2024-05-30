يسبب القولون.. طبيب جهاز هضمي يحذر من مخاطر الثوم

حذر طبيب الجهاز الهضمي الروسي نيكيتا خارلوف من أن الثوم، الذي يعتبر مفيدًا جدًا لجهاز المناعة، يمكن أن يكون ضارًا بالجسم - على سبيل المثال، إذا تم تناوله نيئًا.

وفي مقابلة مع إذاعة سبوتنيك، حذر طبيب الجهاز الهضمي خارلوف من مخاطر الثوم النيئ على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، وبحسب الأخصائية، فإن الخضار الحارة “يمكن أن تسبب استجابة خطيرة، بما في ذلك فقدان البراز.

بشكل عام، يرى الطبيب أنه لا يجب تناول الثوم النيئ، بغض النظر عن وجود الأمراض، ويمكن أن يضر حتى الأشخاص الأصحاء بتأثيره العدواني على الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي.

وأشار خارلوف إلى أنه بسبب قدرة الثوم على تهيج الغشاء المخاطي، ليست هناك حاجة لعلاج سيلان الأنف به.

وأوضح طبيب الجهاز الهضمي أنه من المهم جدًا الحفاظ على الأنسجة المخاطية سليمة وسليمة - فالتأثير السلبي عليها يؤثر بشكل سيء على الأجسام المضادة الموجودة فيها ونتيجة لذلك، يصبح الجسم أكثر عرضة للفيروسات والبكتيريا.

كما ينصح طبيب الجهاز الهضمي خارلوف بتناول الثوم:

كجزء من الوجبات الجاهزة

فركه على منتجات أخرى

أكل المجففة

وقال الخبير إنه بعد تنظيف الثوم، ينبغي السماح له بالبقاء لبعض الوقت، حيث إن التعرض للهواء يعزز تكوين مواد مفيدة مضادة للالتهابات.

متلازمة القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء، ويُعرَفان معًا باسم السبيل المَعدي المَعوي. تشمل أعراض المرض تقلصات وألم في البطن وانتفاخ وغازات وإسهال أو إمساك أو كليهما. تحتاج متلازمة القولون المتهيج لعلاج طويل المدى، حيث إنها حالة مرَضية مزمنة.

تظهر أعراض شديدة على عدد قليل فقط من المصابين بمتلازمة القولون المتهيج. يتمكن البعض من السيطرة على الأعراض من خلال الالتزام بنظام غذائي ونمط حياة متوازن، وتجنُّب التعرض للتوتر. ويمكن علاج الأعراض الأكثر شدة عن طريق الأدوية والاستشارة الطبية.

لا تُغيِّر متلازمة القولون المتهيج من طبيعة أنسجة الأمعاء، ولا تزيد من احتمال إصابتك بسرطان القولون والمستقيم.

وهناك أعراض أخرى غالبًا ما تكون ذات صلة، وتشمل الإحساس بالتبرُّز غير الكامل أو تزايد الغازات أو وجود مخاط في البراز.