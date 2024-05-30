محافظ الشرقية يهنئ أعضاء الجهاز التنفيذي لإعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعضاء المجلس التنفيذي بمناسبة اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية «الزوامل الصناعية» بمساحة إجمالية 1484.98 فدان، وذلك دعما للاستثمار بها، والحفاظ على حق الدولة، وضمان استغلال الأراضي في الأغراض المخصصة لها.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، والمقدم حسن الصقلي بإدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة حقيقية واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية، للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات، وتسعى الدولة جاهدة لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية، من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

واستعرضت المهندسة سالى حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة؛ المجهودات المبذولة من المحافظة ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والادارة العامة لحماية أملاك الدولة وإدارة الاستثمار بالديوان العام، وتعاونهم المثمر مع ادارة المساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية، والمكتب الاستشاري المعتمد، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بتفعيل كافة المساحات الصادر بشأنها القرارات الجمهورية بمنطقة بساتين الإسماعيلية الزوامل الصناعية» ورفع الاحداثيات لكامل المنشآت الخاصة بها وتحديد خريطة الوضع الراهن وموقف الشوارع واستعمالات قطع الأراضي والمواقع الصناعية والخدمية طبقاً للمخطط الاستراتيجي المعتمد لتلك المنطقة، دعما للاستثمار بها، والحفاظ على حق الدولة، وضمان استغلال الأراضي في الاغراض المخصصة، لها بجانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة

قدم المحافظ الشكر لكافة الجهات الشريكة والتي ساعدت على انجاز هذا المشروع، وتحديد مناطق الامتدادات الصناعية وكذلك الأوليات التي تحتاجها في المجالين الصناعي والخدمي، حيث تضم ما يقرب من 1350 منشأة ما بين مصانع منتجة ومخازن وتحت الإنشاء، ويعمل بها أكثر من 70000 عامل بحجم استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه في مختلف الأنشطة والصناعات (الغذائية، الورقية، والهندسية، المعدنية، الكهربائية، مواد بناء، بلاستيكية، خشبية) بالإضافة الى أنشطة صناعية أخرى.

ناقش مجلس تنفيذي المحافظة المذكرة المقدمة من ادارة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص طلب الموافقة علة استغلال قطعة أرض علة مساحة 12 قيراط والمقام عليها المبني الإداري وملعب مركز شباب كرديدة التابع لادارة شباب منيا القمح بنظام نقل الأشراف الاداري على أن تظل الملكية لصالح الجهة المالكة ليوافق المجلس وذلك للصالح العام.

كما ناقش المجلس المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن طلب الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء دار للمسنين ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة كفر صقر، لصالح أحد مؤسسات التنمية بالمدينة، والتي انتهت بالرفض مع التوصية بإعداد الدراسات اللازمة لاستغلال قطعة في إقامة مشروعات ذات نفع عام تساهم في الارتقاء بالخدمات المؤداه لأبناء المدينة.