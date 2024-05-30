السبت المقبل.. منافسة ساخنة في انتخابات مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة

تنعقد انتخابات جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، يوم السبت المقبل، والتي تضم 180 شركة من كبار مطوري القاهرة، حيث يتناقس 25 مرشح على 11 مقعد في مجلس الإدارة.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم تشكيل لجنة عليا لإدارة الانتخابات، وتضم كلًا من:" طارق عبد اللطيف، رئيس الشركة العقارية، وإبراهيم عبد الرازق شركة أي بيلد جروب، وأحمد سمير رئيس شركة أوتاد، وأحمد السيد رئيس شركة جولدن فيو، وأحمد عمر المستشار القانوني للجمعية، وأحمد حجازي المدير التنفيذي للجمعية.

ويتنافس على مقعد الرئيس والأعضاء، كلًا من: