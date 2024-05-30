السبت المقبل.. منافسة ساخنة في انتخابات مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة
تنعقد انتخابات جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، يوم السبت المقبل، والتي تضم 180 شركة من كبار مطوري القاهرة، حيث يتناقس 25 مرشح على 11 مقعد في مجلس الإدارة.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم تشكيل لجنة عليا لإدارة الانتخابات، وتضم كلًا من:" طارق عبد اللطيف، رئيس الشركة العقارية، وإبراهيم عبد الرازق شركة أي بيلد جروب، وأحمد سمير رئيس شركة أوتاد، وأحمد السيد رئيس شركة جولدن فيو، وأحمد عمر المستشار القانوني للجمعية، وأحمد حجازي المدير التنفيذي للجمعية.
ويتنافس على مقعد الرئيس والأعضاء، كلًا من:
- المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للتنمية العقارية.
- والمهندس محمد غباشى، رئيس شركة سوكب للتطوير العقارى.
- والمهندس محمود طاهر، رئيس شركة النيل للتطوير العقارى.
- والمهندسة إيمان محمود المليحى، رئيس شركة جولدن بوينت للتطوير العقاري.
- والمهندس عبد الله أنور، شركة معالم جروب.
- والمهندس زيدا قنديل، شركة قنديل جروب.
- والمهندس ياسر عبد الله، مجموعة ياسر عبد الله.
- والمهندس مصطفى عبد الدايم، كابيتال للتطوير العقارى.
- والمهندس إسلام الشحرى، مجموعة الشحرى.
- والمهندس محمد صبحى، معمار للتطوير العقارى.
- والمهندس محمد سالم شركة عنوان للتطوير الللعقارى.
- والمهندس هشام سرحان شركة سرحان للتطوير العقارى.
- والمهندس محمود أبو الخير، شركة جديدر العقارية.
- والمهندس أحمس معسود، شركة معمار الأشراف.
- والمهندس علاء جمعان، شركة حيالزة جروب.
- والمهندس مصطفى الجلاد، شركة sd holding.
- والمهندس مروان فارس شركة ابداع للتطوير العقارى.
- والمهندس بهجت صبرى، شركة كونسترا اكتا.
- والمهندس هشام إبراهيم، شركة اى ام اس للتطوير العقارى.
- والمهندس وائل رمضان شركة سنترو للتطوير العقارى.
- والمهندس حسام عبد الغنى شركة الرياض مصر.
- والمهندس محمد على شركة هيفن للتطوير العقارى.
- والمهندس محمد مصطفى شركة مزايا للتطوير العقارى.
- والمهندس شريف عزت ، شركة رؤية جروب.
- والمهندس شريف شعلان، شركة رويال للتطوير العقارى.