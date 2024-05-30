الإيد الشقيانة كسبانة.. حصاد محصول البطاطس بالمنوفية| صور

تشهد محافظة المنوفية فرحة عارمة شعارها المال الحلال أهو، وذلك منذ إنطلاق موسم حصاد محصول البطاطس، العروة الصيفية، بمشاركة آلاف العمال والمزارعين من الرجال والنساء، إذ تعتبر البطاطس من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تشتهر بزراعتها قرى المنوفية

“طوخ دلكة” أكبر قرية تنتج محصول البطاطس

وسيطرة حالة من الفرحة على أهالى قرية طوخ دلكة مركز تلا محافظة المنوفية، أثناء حصاد محصول البطاطس، وسط مشاركة كبيرة الشباب وكبار الفلاحين وتعتبر قرية طوخ دلكه من أكبر القري في المنوفية التي تقوم علي زراعة البطاطس

إنتاج الفدان من البطاطس



وقال عيد عدالمنجي أحد المزارعين إن إنتاج الفدان هذا العام ممتاز، وبلغ إنتاج الفدان بين 15 و17 طنا هذا الموسم، ويبلغ سعر كيلو البطاطس داخل الأراضي 13 جنيهات.

ومن جانبه، أكد محمد عبد الفتاح أحد المزارعين بقرية طوخ دلكة مركز تلا محافظة المنوفية، أن زراعة البطاطس تبدأ من شهر ديسمبر، وينطلق الحصاد بدءًا من شهر أبريل، مشيرًا إلى أن الحصاد موسم رزق وخير ينتظره الفلاحون والمزارعون كل عام ويستقبلونه وأبناؤهم بفرحة وسعادة عارمة.

وأضاف أنهم حالياً يعتمدون في حصاد المحصول علي الجرار الزراعي ولكن قديما كان الاعتماد على المحراث البلدي القديم الذي يعمل بحركة المواشي، مشيرًا إلى أن المحراث البلدي موروث شعبي قديم الا أنه لا يزال المزارعون بالمنوفيةيعتمدون عليه في حراثة الأرض، خاصة وأنه يحافظ على الأرض والمحصول ويزيد من الإنتاجية.

وتابع أن محصول البطاطس يشارك في جمعه وحصاده عدد كبير من المزارعين والعمال من النساء والرجال، يتقاسمون العمل سويًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا حتى ينتهون من حصاد المحصول بالكامل وتعبئته في شكائر وبيعه للتجار.

فرحة المزارعين بعد المشقة

وأضاف وجية عبدالله أحد المزارعين، أن ليلة حصاد محصول البطاطس لنا عيد وفرحة للمزارع، بسبب المجهود والمشقة التي يتحملها طوال موسم الزراعة، موضحا أن البطاطس لها أنواع كثيرة، وقام بزراعة نوع يطلق عليه «كارا» وهي جيدة للطبخ، مشيرا إلى أنه توجد عروتين لزراعة البطاطس في العام، إحداهما شتوية والأخرى صيفية وهي التي يتم حصادها في شهر مايو من كل عام.

وأكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أن إجمالي المساحة المزروعة من محصول البطاطس تبلغ 195 فدانا، موزعة على قرى المحافظة، مشيرا إلى أن الإنتاجية هذا العام جيدة بسبب المناخ المعتدل وعدم وجود آفات تضر البطاطس، وحرص الدولة المصرية على توفير الاحتياجات اللازمة التي يحتاجها المزارع طوال العام.