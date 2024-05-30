الاحتلال يشن غارة على الحدود الفلسطينية اللبنانية

قالت مصادر لبنانية، إن طيران الاحتلال شن غارة على مارون الراس الواقعة بالحدود الفلسطينية اللبنانية في جنوب لبنان، وسقط صاروخ لم ينفجر.

وحذرت المقاومة في لبنان من الاقتراب من موقع القصف لاحتمال عودة الطائرات.

المقاومة تستهدف محيط موقع عداثر

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع عداثر ‏بالقذائف المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:15 من بعد ظهر يوم الخميس 30-5-2024 انتشارا ‏لجنود العدو في محيط موقع عداثر ‏بالقذائف المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة.‏



