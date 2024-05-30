"أطباء القاهرة" تعقد ورشة عمل عن مخاطر السيجارة الإلكترونية

شهدت نقابة أطباء القاهرة ورشة عمل مكثفة حول ، خطورة السجارة الإلكترونية ، التى يعتبرها الشباب بديل أو سيلة للاقلاع التدخين ، برغم خطورتها على الجهاز التنفسي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ، رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية طب قصر العينى ، والدكتور هشام فرهود ، مقرر اللجنة العلمية ، عميد كلية الطب السابق بجامعة الأزهر.

كما حضر ورشة العمل لفيف من الأطباء فى كل التخصصات وقدم الدكتور أشرف العدوي استشاري الأمراض الصدرية شرحا وافيا عن خطورة السجارة الإلكترونية بالأدلة العلمية .

وحذرت الدكتورة شيرين غالب من خطورة السيجارة الإلكترونية على صحة الشباب ، مشيرة إلى أن الأخطار انتقال عدوى استخدامها بين الشباب باعتبارها درب من دروب الموضة أو التقليد الأعمى.

وفى ختام ورشة العمل سلم كل من الدكتورة شيرين غالب والدكتور هشام فرهود شهادة شكر وتقدير للدكتور أشرف العدوى على مساهماته العلمية ومشاركته الفاعلة فى فعاليات وورش عمل نقابة أطباء القاهرة .