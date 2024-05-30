صحة الدقهلية تناقش تكثيف الجهود لرفع مستوى الخدمات الطبية

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا بحضور الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي و الدكتور احمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي و الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي وجميع العاملين بإدارة الطب العلاجي .

أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية خلال الاجتماع على تنفيذ الجدول الاشرافى إلى جانب مناقشة استراتيجيات العمل خلال المرحلة القادمة والمقترحات الخاصة بتقديم الخدمة وتكثيف الجهود لرفع مستوى الخدمات المقدمة .

ولفت وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى تكثيف مرور الفرق الفنية المختلفة بإدارة الطب العلاجي لرصد المعوقات ومناقشة حلولها مع التأكيد على تطبيق جميع معايير مكافحة العدوى والجودة وأمن وسلامة المريض بجميع أقسام المستشفيات ورفع كفاءة الاطقم الطبية.

وشدد وكيل الوزارة على متابعة توافر المستلزمات الطبية بجميع أقسام المستشفيات وتفعيل دور لجان المستلزمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وأيضا توافر جميع الأدوية وبدائلها والتأكد من تفعيل صيدلية الطوارئ على مدار 24 ساعة .