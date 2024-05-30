دورة تدريبية بجامعة المنصورة لجراحة تحويل مجري البول بمركز الكلى والمسالك البولية

نظم مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة فعاليات الدورة التدريبية الثامنة عشر لجراحة المثانة وتحويل مجرى البول فى الفترة من 26/5/2024 حتى 30/5/2024

وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، وبحضور الدكتور باسم صلاح مدير المركز والدكتور أحمد مصباح رئيس قسم المسالك البولية – ومقرر الدورة الدكتور حسن أبو العنين أستاذ جراحة المسالك البولية بمركز امراض الكلي والمسالك البولية.

وصرح الدكتور حسن أبو العينين بأن هذه الدورات منذ بدايتها وعلى مدار ١٨ دورة قد حضرها أكثر من ٨٠٠ متدرب من ٩٢ دولة وهي من انجح الدورات حيث تضم فعاليات الدورة عدد كبير من المحاضرات وورش العمل المختلفة، يقوم خلالها فريق الاطباء بعمل عمليات على الفيديو المباشر ثم يشارك المتدربون في العمليات على حيوانات التجارب وبعد العودة لبلادهم يقومون بإجراء تلك الجراحات في مستشفياتهم وإرسال ما يثبت ذلك.

وأشار ألى أنه يتم عقد العديد من الدورات في التخصصات الأخرى مثل جراحات الحصوات والجراحات التعويضية التكميلية وجراحات المناظير حيث يعتبر مركز الكلي منارة للتعليم والتدريب الطبي المستمر ونشر كل ما هو جديد في مجال جراحة المسالك البولية.