أهالي ضحايا سفاح التجمع يرفضون اتهامه.. والسبب صادم

استدعت النيابة العامة أسر ضحايا الشاب كريم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع" والمتهم بقتل النساء بعد ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن بطريقة وحشية.

أهالي ضحايا سفاح التجمع يرفضون اتهامه

وأدهش رد فعل أهالي ضحايا "سفاح التجمع" جهات التحقيقات عندما استدعتهم، لاستكمال التحقيقات، كونهم حاولوا إبعاد التهمة عن السفاح "لا نتهم كريم عشان بنتمنى إن ميكونش هو اللي قتل بناتنا لأن كدا هما راحوا معاه بمزاجهم".

وأمرت النيابة العامة، بـ حبس سفاح التجمع مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى، وتم تكليف جهات البحث بالتحري.

وورد للنيابة العامة الخميس 16 مايو الجاري، إخطارًا بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، فبادرت بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفع البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحابها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

ونفاذًا لذلكَ أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وهاتفيْه الخلوييْن.

وباستجوابه أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان.