استمرار ردم برك المياه بالكيلو 5 شمال القصير بالبحر الأحمر

كلف اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، بمتابعة أعمال الشركة المنفذة لأعمال التطوير، بردم عدد 4 برك عبارة عن تجمعات للمياه بالكيلو 5 شمال القصير، وذلك فى إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة الأهالى من الأخطار.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمدن المحافظة.

وأكد رئيس مدينة القصير في البحر الأحمر، أنه تم التعامل الفورى مع تلك التجمعات، والعمل على التخلص منهم، مشدداً على المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين الممثلة فى قطاعات الصحة ورصف الطرق و الإنارة العامة وغيرها من الخدمات اللازمة.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة ظهور المدن بالشكل الحضارى، وتعليمات اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير، قام قسم النظافة بالوحدة المحلية والشركة المتعاقدة مع الوحدة برفع كافة المخلفات وكنس الاتربة خلال الفترة الصباحية خلال الفترة الصباحية والمسائية بشوارع الجمهورية والعاشر من رمضان وجامعة الدول العربية وكمال الدين حسين و6 اكتوبر وأنور السادات، وبور سعيد وجمال عبد الناصر ومناطق الأمل والمستعمرة والتلفزيون والجرف وامتداد الأمل والعدوة والعديد من المناطق.