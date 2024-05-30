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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحصيلة اليومية لضحايا حرب غزة والصحة تناشد بضرورة فتح المعابر

الصحة في غزة
الصحة في غزة

ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 36224 شخصا، و81777 إصابة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ضمن تقريرها الإحصائي اليومي: "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 53 شهيدا و357 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

 

وأضافت "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

 

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36224 شهيدا و81777 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

 

وقالت الوزارة: "في ظل انهيار المنظومة الصحية في غزة ،وحاجة آلاف المرضى للعلاج بالخارج، ومع استمرار الاحتلال بالسيطرة على المعابر وإغلاقها، نناشد جميع المؤسسات الدولية والجهات المعنية بضرورة فتح معابر القطاع وتسهيل خروج المرضى والجرحى للعلاج بالخارج".

 

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، لليوم 237 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

 

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