رئيس جامعة القناة يشهد إفتتاح ورشة العمل الخاصة بجراحات العمود الفقري

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ورشة العمل الثانية التي تنظمها كلية الطب بالتعاون مع المستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس.

تأتي الورشة بإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور عبد الغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية

وتابع "مندور" أن ورش العمل تهدف إلى دمج مبادئ وممارسات التنمية المستدامة في جميع جوانب التعليم والتعلم، ونقل وتوليد المعرفة داخل وخارج نطاق الجامعة.

وأشار مندور إلى أن ورش العمل لشباب الأطباء تُعد فرصة فريدة للأخصائيين والممارسين للتعلم من الخبراء وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم في المجالات الطبية المختلفة خاصة وأن العلم يشهد كل يوم جديد، لافتاً إلى أن أهم ما تسعى الجامعة إلى تحقيقه هو الارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الجامعة تمضي قدماً نحو أنشاء مبنى خاص للعناية المركزة لخدمة أهالي إقليم القناة وسيناء.

مطالباً بضرورة تفعيل دور اللقاءات العلمية الأسبوعية داخل الأقسام المختلفة لأنها تثري معارف الأطباء حديثي التخرج، وتُعرفهم على الحالات المرضية المختلفة

وقدم مندور الشكر للدكتور شريف سكر على تنظيم مصفوفة ورش العمل، موجها أن تمتد لجميع الأقسام.

وفي نهاية كلمته كشف الدكتور ناصر مندور عن البدء في إنشاء مبنى للمدرجات وورش العمل، وذلك في إطار خطة التطوير الشاملة التي تتم بكلية الطب