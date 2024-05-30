التقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة و خبير القانون الدولي ومحام فلسطين مع السفير كريم مدرك سفير المغرب في السويد في دار سكن السفير المغربي في استوكهولم ، تناول اللقاء أخر التطورات في ملف الحرب في غزة و مستجدات الموقف القانوني الفلسطيني والدعاوي القضائية المثارة امام محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية.



وبحث اللقاء عدد من القضايا المشتركة حول المرصد الأفريقي للهجرة ودعم المملكة المغربية بصفتها مقر عمل المرصد ، بإعتبار ان الملك محمد الخامس ملك المغرب يولي أهمية خاصة لمشكلات الهجرة والنزوح في أفريقيا ولاسيما بصفته مسئول رعاية هذا الملف وبطله في الإتحاد الافريقي ، وتطرق اللقاء الي كيفية زيادة التعاون وتوحيد الاستراتيجيات والتكافؤ بالحوار الاستراتيجي بين المرصد و الدول الأوروبية لمواجهة ظاهرة الهجرة الغير نظامية في افريقيا بمايضمن الحد من الهجرة من الجنوب للشمال و حماية المهاجرين وتحقيق الفوائد من الهجرة لكلا القارتين.

نميرة نجم وكريم مدرك يبحثان بالسويد الحرب في غزة والهجرة في أفريقيا

نميرة نجم وكريم مدرك يبحثان بالسويد الحرب في غزة والهجرة في أفريقيا