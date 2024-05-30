نميرة نجم وكريم مدرك يبحثان بالسويد الحرب في غزة والهجرة في أفريقيا
التقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة و خبير القانون الدولي ومحام فلسطين مع السفير كريم مدرك سفير المغرب في السويد في دار سكن السفير المغربي في استوكهولم ، تناول اللقاء أخر التطورات في ملف الحرب في غزة و مستجدات الموقف القانوني الفلسطيني والدعاوي القضائية المثارة امام محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية.
وبحث اللقاء عدد من القضايا المشتركة حول المرصد الأفريقي للهجرة ودعم المملكة المغربية بصفتها مقر عمل المرصد ، بإعتبار ان الملك محمد الخامس ملك المغرب يولي أهمية خاصة لمشكلات الهجرة والنزوح في أفريقيا ولاسيما بصفته مسئول رعاية هذا الملف وبطله في الإتحاد الافريقي ، وتطرق اللقاء الي كيفية زيادة التعاون وتوحيد الاستراتيجيات والتكافؤ بالحوار الاستراتيجي بين المرصد و الدول الأوروبية لمواجهة ظاهرة الهجرة الغير نظامية في افريقيا بمايضمن الحد من الهجرة من الجنوب للشمال و حماية المهاجرين وتحقيق الفوائد من الهجرة لكلا القارتين.