أتلتيكو مدريد يدخل سباق التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

دخل نادي أتلتيكو مدريد بقوة في سباق التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ضمن خطة الروخي بلانكوس لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي أتليتكو مدريد يرغب بقوة في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد فريق إنتر ميلان الإيطالي بعد المستوى الرائع الذي قدمه في الموسم الماضي.

وأضافت التقارير أن النادي الإيطالي طلب من لاوتارو التنازل عن جزء من مطالبه المالية، من أجل إتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري ولم يصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.

السعودية مهمتة بضم لاوتارو مارتينيز

ومن المنتظر أن يجد أتلتيكو صعوبة في حسم الصفقة في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية والعربية بخدمات اللاعب، حيث تدخل أندية سعودية بقوة في المفاوضات لخطف هداف الدوري الإيطالي.