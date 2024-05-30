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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة يختتم معسكر "أنا وبابا"  لتقوية الروابط الأسرية بمحافظة المنيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات معسكر "أنا وبابا"  الذى نظمه بالتعاون مع مؤسسة ويل إسبرنج، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك  بهدف تقوية الروابط الأسرية بين الأب وبناته وأبنائه ، واستهدف عدد من الأئمة والقساوسة وأبنائهم وبناتهم بمحافظة المنيا. 

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أكدت  إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس أن هدف المعسكر هو تعزيز الروابط الأسرية بين الأب وبناته وأبنائه، وتشجيع الحوار البناء والتفاهم المتبادل، للوصول إلى علاقات أسرية سليمة، وتنشئة أفضل للأطفال، لافتة الى أن الشعار الأساسي للمبادرة هو " بنأثر في اللي بياثر"، مؤكدة على أن  اختيار الأئمة و القساوسة تحديداً بهدف نشر قيم الأبوة الايجابية كونهم مؤثرين في مجتمعاتهم المحلية

تضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة والألعاب الترفيهية التى تشترك فيها الأباء وأبنائهم وبناتهم.

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