رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات كليات التمريض ودار العلوم والتربية

يُواصل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولاته التفقدية للجان امتحانات الكليات؛ للاطمئنان على مدى انتظام العملية الامتحانية، حيث تفقد رئيس الجامعة اليوم الخميس، لجان امتحانات طلاب كلية التمريض.

والتي يؤدونها بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، أعقبها جولتين لرئيس الجامعة للجان اختبارات كليتي التربية، ودار العلوم، رافق رئيس الجامعة خلال جولاته عميدا كليتي التمريض، والتربية، ووكلائهما، ووكلاء كلية دار العلوم.

وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة، على الاستمرار بضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتطبيق كل الإجراءات اللازمة؛ لتهيئة المُناخ المُلائم للطلاب، وضمان سبل الراحة خلال أدائهم للامتحانات، بالإضافة إلى التأكيد على السادة الملاحظين، بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان، والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم أصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان، لافتًا إلى انتظام سير الامتحانات منذ بدايتها، دون رصد أية معوقات أو شكاوى.

واستمع رئيس الجامعة، خلال جولاته للجان الامتحانات، إلى آراء عدد من الطلاب؛ حول أسئلة الامتحانات، مشيراً رئيس الجامعة، إلى أنه تم وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات أداء الطالب.