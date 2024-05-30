آخر فرصة للتقديم على أراضي وزارة الإسكان في 15 مدينة

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب التقديم على أراضي بنظام التخصيص الفوري، ضمن برنامج مسكن بنظام الطرح الدائم، والذي بدء التقديم عليه اعتبارًا من 1 أبريل الماضي.

رابط التقديم على أراضي الإسكان

ويأتي الطرح ضمن الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هــــــنـــــا، وتعتبر هذه المرحلة الرابعة من أراضي مشروع مسكن والتي تضم 1747 قطعة أرض.

آخر موعد للتقديم على أراضي الإسكان

وتغلق وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باب التقديم على الأراضي، ضمن برنامج مسكن بنظام الطرح الدائم، مساء اليوم الخميس، الموافق 30 مايو الجاري، حيث حددت الوزارة مدة شهرين فقط لاستقبال الطلبات.

أماكن أراضي الإسكان

65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن 6 أكتوبر – 15 مايو – الشروق – العاشر من رمضان بمقدم 350 ألف جنيه.

826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن برج العرب الجديدة – ناصر الجديدة “غرب أسيوط” – ملوى الجديدة – الفشن الجديدة – أخميم الجديدة، بمقدم 100 ألف جنيه.

856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن السادات – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – بدر – غرب قنا – طيبة الجديدة، بمقدم 25 ألف جنيه.

أسعار أراضي الإسكان 2024 المتوسط على النحو التالي:

السادات: سجل سعر المتر 2045 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 276 متر 609 ألف جنيه.

المنيا الجديدة: سجل سعر المتر 2020 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 متر 337 ألف جنيه.

أسيوط الجديدة: سجل سعر المتر 2130 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 متر 439 ألف جنيه.

بدر: سجل سعر المتر 2.65 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 212 متر 597 ألف جنيه.

غرب قنا: سجل سعر المتر 1911 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 276 متر 549 ألف جنيه.

طيبة الجديدة: سجل سعر المتر 2180 جنيه، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 250 متر 590 ألف جنيه.

أسعار أراضي الإسكان المتميز 2024 كالتالي:

برج العرب الجديدة، سجل سعر المتر بنسبة التميز 5395 جنيه، ووصل سعر قطعة الأراض الـ 391 متر لـ 2 مليون و302 ألف جنيه.

ناصر الجديدة “غرب أسيوط”، سجل سعر المتر لكل قطع الأراضي، 3382 جنيه، فيما بلغت قطعة الأراض الـ 448 متر مليون و511 ألف جنيه.

ملوى الجديدة، سجل سعر المتر بنسبة التميز 2424 جنيه، ووصل سعر قطعة الأراض الـ 539 متر لـ مليون و308 ألف جنيه.

الفشن الجديدة سحل سعر المتر 1887 جنيه، وسحلت قطعة الأراض الـ 429 متر 809 ألف جنيه.

أخميم الجديدة، سجل سعر المتر بنسبة التميز 1591 جنيه، فيما سجلت قطعة الأراض 394 ما يقرب من 626 ألف جنيه.

مدينة 15 مايو سجل سعر المتر 10.275 جنيه، بلغت قطعة الأرض الـ 750 متر ما يقرب من 8 مليون و595 ألف جنيه.

مدينة 6 أكتوبر سجل سعر المتر 14 ألف و743 جنيه، فيما بلغت قطعة الأرض الـ 1014 متر ما يقرب من 14 مليون و960ألف جنيه.

مدينة الشروق سجل سعر المتر 11070 جنيه، فيما بلغت قطعة الأرض الـ 864 متر ما يقرب من 11 مليون و573 ألف جنيه.

مدينة العاشر من رمضان سجل سعر المتر 6.961 جنيه، فيما بلغت قطعة الأرض الـ 729 متر ما يقرب من 5 ملايين و513 ألف جنيه.

خطوات حجز قطع أراضي الإسكان

الدخول على المحور الذي يرغب العميل فيه، ومن ثم الاطلاع على كل التفاصيل والبيانات المتعلقة به.

تسجيل الدخول كمستخدم جديد، كخطوة أساسية في خطوات حجز قطع أراضي الإسكان المميز، ومن ثم ملء البيانات المطلوبة ثم الضغط على إنشاء حساب.

يستقبل المستخدم رسالة على بريده الإلكتروني لتفعيل الحساب الذي قام بإنشاءه ضمن خطوات حجز قطع أراضي الإسكان المميز، ومن خلال هذه الرسالة يضغط المستخدم على الرابط الموجود فيها لاستكمال الحجز.

يختار المستخدم قطعة الأرض التي يريدها، كما يستطيع الإطلاع على أعداد المواطنين الذي قاموا بالتقديم على نفس القطعة، ثم الضغط على طلب الحجز.

ملء البيانات المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة تحديد عملة السداد بالنسبة لحجز الأراضي الأكثر تميزًا، ونسبة استكمال السداد في المميز والمتوسط.

الأوراق المطلوبة لحجز أراضي الإسكان