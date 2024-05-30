أمن القاهرة يكشف لغز جرائم انتشار السرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف لغز العديد من جرائم السرقة وضبط مرتكبيها وإعادة المسروقات .

فقد تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامهما بسرقة "المتعلقات الشخصية " الخاصة بأحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول" كرهاً عنه بإستخدام "2 سلاح أبيض تم ضبطهما " حال إستقلاله سيارة" أجرة" قيادة أحدهما حال توصيله لمحل سكنه ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاطل" له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن أحد المواطنين ، كائن بدائرة قسم شرطة البساتين ، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام "أداة حديدية" تم ضبطها ، كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب وأقر بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى ، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليه "سيئ النية" (مالك محل مشغولات ذهبية – عاطل) تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها وأقرا بعلمهما بكونها من متحصلات وقائع سرقة.

وضبط (سائق سيارة أجرة ) بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بسرقة المتعلقات الشخصية (لإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") حال توصيلها لمحل إقامتها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وايضاً ضبط (سائق وعاطل - لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة النزهة حال إستقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما وبحوزتهما (بطارية سيارة) وبمواجهتهما إعترفا بسرقة البطارية من داخل إحدى السيارات بدائرة القسم بأسلوب "الضغط على الكابود والفك " ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة بطاريات السيارات بذات الأسلوب ، وإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى مماثلة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة البطريات المستولى عليها.

وضبط (سيدة و "نجلتيها") بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، لقيامهن بمغافلة وسرقة حقيبة يد أحد الأشخاص وبداخلها (عملات "أجنبية، محلية" - بعض المتعلقات الشخصية ) حال تركه للحقيبة داخل أحد المطاعم بدائرة القسم، بمواجهتهن إعترفن بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها، وتم بإرشادهن إعادة المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لقيامه بسرقة (أجهزة منزلية) من داخل مسكن إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "كسر باب الشقة ".. وإعترف بإرتكابه واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيىء النية" (تاجر خردة – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه.

وكذا ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامه بمغافلة (سائقان) وسرقة (الهواتف المحمول الخاصة بهما - مبلغ مالى ) حال إستقلاله سيارة بصحبتهما ، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار ).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيىء النية" (شخصين– مقيمان بمحافظة الجيزة) تم ضبطهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.