الداخلية تلاحق لصوص السيارات بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فـى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد الاستيلاء على أجزاء منها، واعترف بارتكابه (6 ) وقائع بذات الأسلوب، وأضاف بتصرفه بالبيع فـى الأجزاء المستولى عليها لعميله "سيىء النية" (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) تم ضبطه وتم بإرشاده ضبط كل الأجزاء المستولى عليها، كما تم ضبط السيارات المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة سيارة "ربع نقل" أثناء توقفها بدائرة القسم .. واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فـى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافا بارتكابهما (3 وقائع أخرى ) بذات الأسلوب والتصرف فـيها لعملائهما"سيىء النية" ( 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") أمكن ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها.

وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب لقيامهما بسرقة (سيارة أجرة "تاكسى" ) من قائدها ومتعلقاته الشخصية والتعدى عليه بالضرب وإصابته، وأضافا بالتصرف بالسيارة المستولى عليها بالبيع لعميلهما (عامل- مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه، وتم بإرشادهم ضبط (السيارة ومتعلقات المجنى عليه المستولى عليها).​

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.