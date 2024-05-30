رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليتي التجارة والعلوم

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لامتحانات كليتي التجارة والعلوم بمقر الجامعة بالعبور رافقه خلالها الدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور.

وخلال الجولة، حرص رئيس الجامعة على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، مشيدا بالهدوء الذي يسود اللجان وتواجد الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد علي أي استفسارات.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وتوفير أجواء مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة لضمان سير الامتحانات دون أي مشكلات أو معوقات.