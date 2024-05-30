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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

في العيد القومي لـ دمياط.. احتفالات وهدايا وصيانة أجهزة كهربائية مجانية

العيد القومي لـ دمياط
العيد القومي لـ دمياط

تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أقامت  المحافظة احتفالا بالعيد القومى، وذلك بإطلاق فعاليات ترفيهية تتضمن توزيع هدايا رمزية على المواطنين بالإضافة إلى إقامة كرنفال ألعاب أطفال بحديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط، شارك فى الاحتفالية بعض شركات القطاع الخاص منهل مجموعة العربى حيث من المقرر أن تنطلق اتوبيسات المجموعة بشوارع دمياط فى جو مليء بالفرحة والسعادة خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة ٣٠ و٣١ مايو ٢٠٢٤.

وتقدم مجموعة  العربى خدمات الصيانة المجانية لمنتجاتها لجميع أهالي دمياط  بكافة أنحاء المحافظة.

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