في العيد القومي لـ دمياط.. احتفالات وهدايا وصيانة أجهزة كهربائية مجانية

تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أقامت المحافظة احتفالا بالعيد القومى، وذلك بإطلاق فعاليات ترفيهية تتضمن توزيع هدايا رمزية على المواطنين بالإضافة إلى إقامة كرنفال ألعاب أطفال بحديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط، شارك فى الاحتفالية بعض شركات القطاع الخاص منهل مجموعة العربى حيث من المقرر أن تنطلق اتوبيسات المجموعة بشوارع دمياط فى جو مليء بالفرحة والسعادة خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة ٣٠ و٣١ مايو ٢٠٢٤.

وتقدم مجموعة العربى خدمات الصيانة المجانية لمنتجاتها لجميع أهالي دمياط بكافة أنحاء المحافظة.