جولشاه تشوم أوغلو.. وفاة بطلة Town Doctor بعد معاناة من السرطان (صور)

توفيت الممثلة التركية جولشاه تشوم أوغلو، التي شاركت في عدد من المسلسلات الناجحة، مثل Forget Me Not، و High Society، و Town Doctor، بعد معاناة مع مرض السرطان، دامت لمدة عامين.

وشارك زوج جولشاه الخبر الحزين عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستغرام"، فكتب ما معناه: "للأسف، فقدنا زوجتي العزيزة غولشاه تشوم أوغلو، بهجة حياتي، وأم ابنتنا الجميلة."

وأضاف:" ستشيع جنازتها يوم الخميس، بعد صلاة الظهر، من مسجد كلية أصول الدين بجامعة ألتونيزاد مرمرة، وستُدْفَن في مسجد كانليكا."

كما علقت ديديم أوزكافوكو، التي أدت دور البطولة في مسلسل "لا تنساني"، ما معناه:" كنا جميلين... كنا صغارًا... أحببنا، كنا محبوبين... ليس لدي أي إيمان بعدالة العالم على أي حال، هذا كثير بعض الشيء... كوني بسلام، عزيزتي غولشاه" .

من هي جولشاه تشوم أوغلو

يذكر أن جولشاه تشوم أوغلو من مواليد 30 مايو 1986 في أنقرة، تخرجت من قسم المعهد الموسيقي بجامعة بيلكنت، وبفضل نجاحها في وقت قصير، أصبحت إحدى الممثلات الذين يبحث المنتجون عنهم.

أعمال جولشاه تشوم أوغلو

شاركت أوغلو بمسرحيات عديدة منها "جيل المعلمين" و "نساء من طروادة" و "الجمجمة" و "الطائر الأخضر" و "الله" و "هرم السلطان" و "قلب من زجاج" و "تاجر البندقية"، كما اشتهرت بشخصية أسومان في المسلسل التلفزيوني "لا تنساني".