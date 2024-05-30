زيارات ميدانية لأبو حلاوة لمتابعة إستعداد محطات المياه لإستقبال عيد الأضحى المبارك

تفقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة الشرقية، محطه مياه ههيا اليابانية المرشحة وتوسعاتها، وذلك للوقوف علة مدى جاهزية المحطات، ومتابعة الحالة الفنية، وسير العمل بهم، وذلك في إطار استعدادات الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

وخلال الجولة، تفقد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، مراحل التشغيل، وتأكد من انتظام سير العمل بجميع الورديات، وحرص على التواصل مع العاملين بكافة مواقع العمل، والوقوف على أي معوقات قد تواجههم أثناء ادائهم للمهام والمسئوليات المسندة إليهم، والتوجيه بحلها علي الفور.

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة علي ضرورة الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة، بمختلف مراحل الإنتاج، والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات والصيانة الدورية للمحابس، وسرعة تنفيذ حلول عاجلة للمناطق الساخنة التي تعانى من ضعف المياه لضمان استدامة الخدمات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل، أجرى المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على محطة مياه ناطورة ومحطة مياه سنجها بفرع كفر صقر، للإطمئنان على انتظام العمل بهم، وجهود تأمين وصول المياه للمواطنين بفصل الصيف وخصوصا بأوقات الذروة.

وضمت زيارة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، محطة مياه القواسم المرشحة بمركز أولاد صقر، مشددا على الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية، وصيانة المعدات والطلمبات، وتنفيذ خطط الصيانة الدورية، وسرعة التعامل مع الشكاوي والأعطال، بالإضافة لمتابعة انتظام العمل والوقوف على أي معوقات تواجه العاملين أثناء العمل ومناقشتها، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استدامة الخدمة بأفضل جودة ممكنة.

والتقى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، بمسئولي المحطات والعاملين، ووجه بالالتزام بمعايير الجودة فى أعمال التشغيل والصيانة، والتأكيد على الالتزام الكامل بإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية بصفة يومية على مدار الـ ٢٤ ساعة، للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى إطار سياسة الشركة لتحسين منظومة مياه الشرب، ورفع كفاءتها لزيادة ضغوط المياه فى المناطق التى تغذيها تلك المحطات.