الصحة تقدم 4 آلاف و548 خدمة مجانية في مجال طب نفس المسنين

في إطار تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 4 آلاف و548 خدمة طبية بالعيادات الخارجية لطب نفس المسنين، وذلك بداية من شهر يناير حتى شهر أبريل 2024، بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتى يبلغ عددها 24 مركزًا ومستشفى متخصصة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور «حسام عبدالغفار»، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن، تقدم إدارة طب نفس المسنين بالأمانة العامة للصحة النفسية، العديد من الأنشطة والدورات لتدريب العاملين بأقسام المسنين والمسنات من الأطباء والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين والتمريض القائمين على رعاية المرضى من كبار السن لرفع كفاءة الخدمة المقدمة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة«منن عبدالمقصود » أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه تم تدريب 26 طبيب من مقدمى الرعاية لكبار السن ب 8 مستشفيات تابعين للأمانة العامة للصحة النفسية وهى (مستشفي العباسية، مستشفي العزازي، مستشفي بنها، مستشفي شبين، مستشفي طنطا، مستشفي حلوان، مستشفي بورسعيد ومستشفي المطار) لرفع كفاءة الخدمة والقائمين عليها .

وأكدت «منن » أن الدورات التدريبية تضم مجموعة من الموضوعات المهمة منها، سوء استخدام المواد المخدرة والإدمان في كبار السن، واضطراب الاكتئاب في كبار السن، واستخدام تقنيات التحفيز الحسي الحركي في مرضى ألزهايمر .

وأشارت «منن» إلى استمرار المحاضرات والندوات التوعوية على مدار السنة نظرا لأهمية دور التوعية في تأهيل أهالي المرضى لكيفية تقديم الدعم خاصة لمرضى ألزهايمر.