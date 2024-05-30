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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مكتبة مصر العامة تصدر دليل الابتكار

رانيا شرعان مدير
رانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة

 شكلت رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة، مجموعة عمل من العاملين تهدف لنشر وتعميم الثقافة التنظيمية، من ثقافة الابتكار، وإدارة المعرفة.

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وقالت شرعان إن المكتبة تستعد لإصدار دليل الثقافة التنظيمية الذي يتناول أبرز السمات التنظيمية المنتشرة في المكتبة، والذي يضم التعاون ونقل الخبرات، والحث على الإبداع والأفكار الخلاقة، كما ستصدر المكتبة دليل الابتكار والإبداع الذي يؤسس لإدارة الابتكار وينشئ محفظة للابتكار يشترك في دعمها وإمدادها بالأفكار المستفيدين والعاملين على حد سواء.

 بالإضافة إلى دليل إدارة المعرفة والذي يضمن نقل المعرفة الخاصة بالعمل من خلال أدلة العمل لكل أقسام المكتبة، ويضمن نقل الخبرات الشفهية من العاملين القدامى للعاملين الجدد، وأخيرا ستقوم المكتبة بإصدار خطتها الاستراتيجية والتي تم صياغتها في ورقة واحدة وتتضمن أهم عناصر بطاقة الأداء المتوازن مع ربط رسالة ورؤية المكتبة بمؤشرات الأداء الخاصة بها.

وأضافت أن المكتبة تأمل من خلال تلك الخطوات نشر تجربتها الرائدة والمتميزة في المشهد الثقافي المصري، الذي كانت فيه مكتبات مصر العامة وعلى مدى 30 عاما رائداً للمؤسسات الثقافية في مصر ومنارة ثقافية تُنير دروب المعرفة.

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