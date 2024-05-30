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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فى غياب الجهات الرقابية.. أصحاب محطات البنزين يمتنعون عن بيعه في المنوفية

وزير البترول ووزير
وزير البترول ووزير الداخلية

امتنع بعض أصحاب محطات الوقود بدائرة مركز الباجور عن بيع البنزين والسولار للأهالي والسائقين وتسببوا فى أزمة كبيرة بحجة عدم وجوده إلا يوم الاثنين القادم فى ظل غياب الرقابة الدائمة  من وزارة البترول ومباحث التموين التي أغفلت دورها تمام فى رقابة هذه المحطات وتركوا أصحابها يفعلون كل شيًا أمام المواطنين.

 

كما يقوم بعض أصحاب المحطات بفرض التبس بقشيش على المواطنين إجباري وإلا سيتم معاقبتهم فى حالة عدم دفعهم “البقشيش”. 

وقام أصحاب المحطات بالامتناع عن البيع على أمل تحقيق الربح السريع بعد انتشار شائعة ارتفاع اسعار البنزين والسولار.

 

وطالب المواطنين المسؤولين بوزارة البترول ومباحث التموين ووزارة الداخلية بسرعة محاسبة هؤلاء التجار الذي يذيعون الفوضى فى البلاد.

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