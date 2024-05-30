وفاة إحدى ضحايا حادث الفنان عباس أبو الحسن

لفظت إحدى ضحايا حادث سيارة الفنان عباس أبو الحسن، أنفاسها الأخيرة في المستشفى متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء دهسها بالسيارة في أكتوبر.

وتوفيت حسنة حسن، 36 عامًا" داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، نتيجة إصابتها في الحادث، وتبين أن السيدة المتوفية لديها 3 أطفال في أعمار مختلفة، وأنها كانت تعمل بمدينة 6 أكتوبر، وأصيبت نتيجة تصادم سيارة بهما أثناء عبورهن الطريق خلال الذهب إلي عملهن.

وأفرجت نيابة الشيخ زايد عن سيارة الفنان عباس أبو الحسن من حجز السيارات بقسم الشرطة، بعد انتهاء المهندس الفني بالإدارة العامة للمرور من فحصها عقب وقوع الحادث الذي تسبب في إصابة سيدتين على طريق المحور المركزي.

وكانت النيابة باشرت تحقيقات استمرت لمدة تقارب 7 ساعات، أفاد خلالها الفنان عباس أبو الحسن بتفاصيل الحادث، حيث قال إنه كان عائدًا من مول العرب متوجهًا إلى منزله على الطريق الصحراوي، وإنه وقت وقوع الحادث كانت الساعة تقريبًا الثالثة والنصف عصرًا، وكان يسير بسرعة 30 كم/ساعة بسبب ازدحام الطريق، وفجأة خرجت سيدتان من خلف سيارة أخرى على يساره، ما أدى إلى اصطدامه بهما بعد فشله في تفاديهما.

وأخلت النيابة العامة سبيل الفنان عباس أبو الحسن، في اتهامه بدهس سيدتين بسيارته أثناء سيره على المحور المركزي بمنطقة الشيخ، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وأمرت بالتحفظ على السيارة، وكلفت أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة وفحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع إعداد تقرير مفصل .

وأمرت بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة، والوصول إلى شهود عيان للواقعة.

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن، بعد تسببه في الاصطدام بسيارته، بسيدتين في مدينة الشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بوقوع حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام ملاكي يقودها الفنان عباس أبو الحسن، بسيدتين، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.